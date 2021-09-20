Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 20 de septiembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ALARCON GERMAN GABRIEL 26492626
ALBRECHT MARIA ISABEL 20254215
ALBRECHT CESAR CLEMENTE 20254214
ALEGRE SILVIA ROXANA 20504685
ALFONSO VALENTÍN ALEJO 42927696
ALFONSO ROSA 27980107
ALLOA ADRIAN ALBERTO 20140963
AMBORT DANTE OVIDIO 20166691
ASAT SILVINA DE LOURDES 20140329
BARBERO DANIELA BEATRIZ 20141138
BARRETO NICOLÁS DAVID 39857038
BARSANTI JOSE LUIS 20288415
BASUALDO JUAN CARLOS 22779378
BECKER BRENDA ANALIA 39947371
BELLON RAMON FROILAN 14707304
BENITEZ MARÍA LUCÍA 41733362
BEQUI ANGELA GUADALUPE ALEJANDRA 20373004
BERTINAT PABLO 44865218
BERTOSSI URSULA LUCILA 44865216
BETTIG BRIAN ANDRÉS 40920681
BIGLIANI EDGARDO HUMBERTO 16756515
BOGAO REINALDO RAMÓN 6195570
BRODBECK VICTOR HUGO 20140435
BRUN GISELA VERÓNICA 26629792
CABRERA NORMA BEATRIZ 16434441
CABRERA LILIANA NOEMI 20297971
CALCATERRA JOSÉ EDUARDO 20563715
CAMARA ELIANA ANTONELLA 40036042
CAPELLO SILVIA MARIA 21804197
CARRASCO JUSTO ROMAN 20097559
CASALES NORMA GUADALUPE 20110511
CASCO JOSE SANTIAGO 17783485
CHATELAIN HUGO ALBERTO 20140895
CHAVE ELISEO FRANCISCO 20297956
CHAVEZ CLAUDIA MARISA 20478824
CHERVAZ CARINA ALEJANDRA 20244858
CIGNETTI DANIEL JOSE 20141131
CIGNETTI MARÍA ELENA 20158582
CINQUINI CARLOS ALBERTO 20145227
CISNEROS JUAN NICOLAS 21342339
COLOMBO TERESA JULIA 908047
COLUSSI NORMA BEATRIZ 20563713
CONTE GABRIELA SUSANA 20245039
CORNIER LILIANA BEATRIZ 21635061
CORNIER FLORENCIA SOLEDAD 39857032
CORTES MARÍA ELENA 20141141
CRAICHIC FLORENCIA DAIANA 39662056
DALLA FONTANA ALEJANDRO EZEQUIEL 44292933
DELMONTE LORENA 26781452
DENIS ELSA 4221214
DIETRICH DIEGO ADRIÁN 26699957
DUARTE JORGE DAVID 20373022
EBERHARDT NANCI BEATRIZ 21413473
EBERHARDT SERGIO EDUARDO 22308852
EGGEL CRISTIAN FABIAN 21413467
ESCOBAR MARCELA GUADALUPE 20179648
FERREYRA MARIELA BEATRIZ 26785202
FLAMENCO MARIA LILIANA 20402732
FORASTIERI GERMAN ARIEL 26607430
FORNERO DARIO ALBERTO 20075181
FORTUNA PATRICIA ALEJANDRA 20432226
FOURNELL DIEGO DARIO 20180358
FRUTOS LEOPOLDO JACINTO 26607161
GALIANO VICTOR ALBERTO 20140898
GARDIOL MERCEDES 39857031
GARETTO NESTOR MARTIN 20140730
GEREZ JOSÉ IGNACIO 39454420
GERSTNER DANIEL OSVALDO 26369770
GIACOMINO CARLOS MARÍA 18106912
GIECO JAVIER HUGO 20584055
GILLIARD DANIEL RICARDO 20373043
GIMENEZ JUAN CARLOS 20140912
GIONE WILFREDO DINO 20254255
GIROD HUGO AGUSTÍN 6253302
GODOY SILVIA EVE 28976613
GOMEZ RICARDO 20364161
GONZALEZ JOSE MARIA 20140640
GROSSO JORGE JESUS ALBERTO 20563704
GUTIERREZ JULIO CESAR 16860368
HUGUENET MONICA MARIA 20254218
IMHOFF SILVIA TERESA 20166692
IMHOFF DANIEL RAUL 20254239
IMHOFF JOSÉ MARIA 20254266
IMVINKELRIED ISABEL INES 21689168
INGARAMO ALFREDO HUGO 20139848
JACOBSEN JAVIER GUILLERMO 18313343
JULLIER SILVIA RITA 20501147
KELLER LILIA DEL ROSARIO 12272929
KERN BELKIS MARIA 20274177
KILLER MARIO JOSE 20530024
KLING ANA MARIA 20149716
KUCHEN ARIEL OMAR 26190164
LALLANA MARISA ALICIA 20140438
LASSO MAURO BENITO 21689172
LEGUIZA SILVIA SABINA 22291861
LEIVA MATÍAS ANDRÉS 39857022
LEIVA MAILÉN ROSARIO 39857035
LEIVA HORACIO FABIAN 20148149
LENCINA GRISELDA BEATRIZ 21048925
LETERHOS VICTOR EDUARDO 26477182
LEVRAND ALBERTO DANIEL 20552905
LIZARRAGA VALERIA GUADALUPE 42530078
LOPEZ MARIA LUZ 43809508
LOPEZ STELLA MARIS 16629510
LOPEZ AMHERD PRISCILA 40891919
MACIEL CLAUDIO DANIEL 20140754
MAINI VANESA AZUCENA 26460468
MANASSERO ANDRES MAURICIO 26716598
MANFREDI CLAUDIO DANIEL 20373005
MARCONI CARLOS MARTIN 20373007
MARTINEZ NATALIA EDITH 25845886
MARTINEZ SONIA MARGARITA 20140904
MASCIANGELO RICARDO ERNESTO 21412711
MASSIMINO HUGO DAVID 20373015
MEDINA CLAUDIO MAURO 26594428
MEDRANO MARIA EUFEMIA 20215945
MEGLIA CLAUDIA MARCELA 20533205
MELANO LEANDRO NORBERTO 26757313
MESA CLAUDIA ESTER 22418809
METTERNICHT CARLOS ALFONSO 20158580
MEURZET ANDREA RAQUEL 20373001
MEYNET JOSE CEFERINO 20158577
MEYNET RAUL FELIX 18653236
MISEREZ EDGARDO JUAN 20139956
MONNEY VIVIANA GUADALUPE 20148136
MONTEZ DARIO JESUS 26492666
MORETTI MARIA FLORENCIA 39857033
MURGA DARIO ALBERTO 20627107
NIERENBERGER MATIAS NAHUEL 45058961
NORIEGA CAMILA AYLEN 43376945
NORIEGA DARIO ARMANDO 20141130
OJEDA OLGA BEATRIZ 17897008
OJEDA SONIA ANALIA 20190053
ORUE MONICA BEATRIZ 20191922
PAGLIERO SEBASTIÁN 26629779
PAIZ FELIPE ALBERTO 16561007
PALACIOS SILVIA MABEL 20189119
PAPURELLO ALDANA BELEN 40036284
PELOSIO CARMEN ROSA 20140772
PERALTA MARCELA NANCI 20563709
PERETTI RUBÉN REINALDO 20140020
PEREZ JULIO ALBERTO 10246386
PERREN CARLOS ALBERTO 20254349
PERREN MARIELA GUADALUPE 20141129
PERREN MARÍA MARCELA 16881113
PERREN MARIELA CELIA 20254256
PIAGGIO LUIS RAÚL 20148144
PICCOLI JOSE LUIS 20140433
PIERUCCIONI MILAGROS 40920688
PINI AGUSTINA SOLEDAD 44292907
PONCE ADRIANA LUJAN 20140968
PORETTI CLAUDIA GUADALUPE 20140955
PRIERI GUILLERMO CARLOS 20140774
PRONE SILVIA ROSA 30693004
PRONE HÉCTOR RODOLFO 20140753
PRONE OSCAR MARCELO 20373037
RAMIREZ ABEL HORACIO 16943595
RAMSEYER FABIAN HORACIO 20533204
REGGIARDO HERNÁN GERÓNIMO ROQUE 22987630
REGNER LIDIA MERCEDES 20373026
REISCH YANINA GISELA 40036232
REKOFSKI DOMINGO EDUARDO 20377341
REY ROBERTO CARLOS 20158583
RICCA LEONARDO GABRIEL 20320084
RIOS JOSÉ CARLOS 26190166
RIOS BETIANA NAZARENA 26724377
RIOS VIVIANA MARIELA 20147495
RIQUELME SILVIA BEATRIZ 20496821
RIVAROLA ESEQUIEL NICOLÁS 39857037
RODRIGUEZ SILVIO LEONARDO 26301932
ROMERO PABLO CRISTIAN 20144392
RUIZ MARTÍN 41206284
RUSSEMBERGER MARCELA ELVIRA 26548548
SALGUERO ADRIAN OMAR 20388367
SALVA NELLY LEONOR 3990135
SALZMANN SANDRA ANDREA 26724364
SALZMANN DARIO NÉSTOR 20158581
SARETTO MARCELO JUAN 20373046
SCARAFIA ANDRÉS LEONARDO 41493581
SCHAUFLER HUGO WALTER 20148148
SCHMIDT SILVIA MARIA 20140886
SCHMIT MARIA ELISA 20100711
SOSA DANIEL ALBERTO 20208003
SPOTTI DAVID NORBERTO 26629790
STALDER ABEL LUIS 20140892
STEBER DANIELA DE LOURDES 26785205
STETTLER MARIA ALEJANDRA 20148146
SUAREZ CARLOS ALBERTO 21031507
TECHTERMANN ADRIAN ROMILDO 20140303
TEJEDA SONIA ADRIANA 20140437
THEILER DANIEL MARCELO 20140775
TOANI MARINA PATRICIA 26629774
TOMATIS EMANUEL 39502547
TONARELLI ISMAEL FERNANDO 24140660
TOSELLO LAURA MARCELA 20140765
TRIVISONNO DIEGO FABIAN 20373002
TSCHIEDER GRISELDA DEL CARMEN 20166693
UBAIT DANIELA ROSA 20373009
UVIEDO LINA RAMONA 5682412
VALLEJOS RUBEN OSCAR 20856252
VERA AYELÉN CELESTE 44427096
VIGLIETTI ANALÍA VERÓNICA 26629767
VILLALBA LUCIANA SOLEDAD 26773251
VILLALBA CLAUDIA ELVA 20140759
VILLALBA FLORENCIA ALDANA 33218625
VILLALBA SANTIAGO DANIEL 34466411
WALKER MARA SOLEDAD 39630346
WELSCHEN ADRIAN ALEJANDRO 26724356
WOLTER MIRTA GLADIS 20141142
YENSSEN ADRIAN DARIO 20320076
YOSSEN MARIEL DE LOS ANGELES 20254258
ZANABRIA LIDIA ESTER 20167072
ZENCLUSSEN NADIA ALICIA 26639817
ZENKLUSEN HUGO MARIO ANDRES 20254242
ZUBER CAROLINA FERNANDA 32068897
ZUCHIATTI LORENA GUADALUPE 26629785
ZURSCHMITTEN BELKIS GUADALUPE 20533201