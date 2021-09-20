Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 20 de septiembre en el Suchón

Locales 20 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 20 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
13112020-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ALARCON    GERMAN GABRIEL    26492626
ALBRECHT    MARIA ISABEL    20254215
ALBRECHT    CESAR CLEMENTE    20254214
ALEGRE    SILVIA ROXANA    20504685
ALFONSO    VALENTÍN ALEJO    42927696
ALFONSO    ROSA    27980107
ALLOA    ADRIAN ALBERTO    20140963
AMBORT    DANTE OVIDIO    20166691
ASAT    SILVINA DE LOURDES    20140329
BARBERO    DANIELA BEATRIZ    20141138
BARRETO    NICOLÁS DAVID    39857038
BARSANTI    JOSE LUIS    20288415
BASUALDO    JUAN CARLOS    22779378
BECKER    BRENDA ANALIA    39947371
BELLON    RAMON FROILAN    14707304
BENITEZ    MARÍA LUCÍA    41733362
BEQUI    ANGELA GUADALUPE ALEJANDRA    20373004
BERTINAT    PABLO    44865218
BERTOSSI    URSULA LUCILA    44865216
BETTIG    BRIAN ANDRÉS    40920681
BIGLIANI    EDGARDO HUMBERTO    16756515
BOGAO    REINALDO RAMÓN    6195570
BRODBECK    VICTOR HUGO    20140435
BRUN    GISELA VERÓNICA    26629792
CABRERA    NORMA BEATRIZ    16434441
CABRERA    LILIANA NOEMI    20297971
CALCATERRA    JOSÉ EDUARDO    20563715
CAMARA    ELIANA ANTONELLA    40036042
CAPELLO    SILVIA MARIA    21804197
CARRASCO    JUSTO ROMAN    20097559
CASALES    NORMA GUADALUPE    20110511
CASCO    JOSE SANTIAGO    17783485
CHATELAIN    HUGO ALBERTO    20140895
CHAVE    ELISEO FRANCISCO    20297956
CHAVEZ    CLAUDIA MARISA    20478824
CHERVAZ    CARINA ALEJANDRA    20244858
CIGNETTI    DANIEL JOSE    20141131
CIGNETTI    MARÍA ELENA    20158582
CINQUINI    CARLOS ALBERTO    20145227
CISNEROS    JUAN NICOLAS    21342339
COLOMBO    TERESA JULIA    908047
COLUSSI    NORMA BEATRIZ    20563713
CONTE    GABRIELA SUSANA    20245039
CORNIER    LILIANA BEATRIZ    21635061
CORNIER    FLORENCIA SOLEDAD    39857032
CORTES    MARÍA ELENA    20141141
CRAICHIC    FLORENCIA DAIANA    39662056
DALLA FONTANA    ALEJANDRO EZEQUIEL    44292933
DELMONTE    LORENA    26781452
DENIS    ELSA    4221214
DIETRICH    DIEGO ADRIÁN    26699957
DUARTE    JORGE DAVID    20373022
EBERHARDT    NANCI BEATRIZ    21413473
EBERHARDT    SERGIO EDUARDO    22308852
EGGEL    CRISTIAN FABIAN    21413467
ESCOBAR    MARCELA GUADALUPE    20179648
FERREYRA    MARIELA BEATRIZ    26785202
FLAMENCO    MARIA LILIANA    20402732
FORASTIERI    GERMAN ARIEL    26607430
FORNERO    DARIO ALBERTO    20075181
FORTUNA    PATRICIA ALEJANDRA    20432226
FOURNELL    DIEGO DARIO    20180358
FRUTOS    LEOPOLDO JACINTO    26607161
GALIANO    VICTOR ALBERTO    20140898
GARDIOL    MERCEDES    39857031
GARETTO    NESTOR MARTIN    20140730
GEREZ    JOSÉ IGNACIO    39454420
GERSTNER    DANIEL OSVALDO    26369770
GIACOMINO    CARLOS MARÍA    18106912
GIECO    JAVIER HUGO    20584055
GILLIARD    DANIEL RICARDO    20373043
GIMENEZ    JUAN CARLOS    20140912
GIONE    WILFREDO DINO    20254255
GIROD    HUGO AGUSTÍN    6253302
GODOY    SILVIA EVE    28976613
GOMEZ    RICARDO    20364161
GONZALEZ    JOSE MARIA    20140640
GROSSO    JORGE JESUS ALBERTO    20563704
GUTIERREZ    JULIO CESAR    16860368
HUGUENET    MONICA MARIA    20254218
IMHOFF    SILVIA TERESA    20166692
IMHOFF    DANIEL RAUL    20254239
IMHOFF    JOSÉ MARIA    20254266
IMVINKELRIED    ISABEL INES    21689168
INGARAMO    ALFREDO HUGO    20139848
JACOBSEN    JAVIER GUILLERMO    18313343
JULLIER    SILVIA RITA    20501147
KELLER    LILIA DEL ROSARIO    12272929
KERN    BELKIS MARIA    20274177
KILLER    MARIO JOSE    20530024
KLING    ANA MARIA    20149716
KUCHEN    ARIEL OMAR    26190164
LALLANA    MARISA ALICIA    20140438
LASSO    MAURO BENITO    21689172
LEGUIZA    SILVIA SABINA    22291861
LEIVA    MATÍAS ANDRÉS    39857022
LEIVA    MAILÉN ROSARIO    39857035
LEIVA    HORACIO FABIAN    20148149
LENCINA    GRISELDA BEATRIZ    21048925
LETERHOS    VICTOR EDUARDO    26477182
LEVRAND    ALBERTO DANIEL    20552905
LIZARRAGA    VALERIA GUADALUPE    42530078
LOPEZ    MARIA LUZ    43809508
LOPEZ    STELLA MARIS    16629510
LOPEZ AMHERD    PRISCILA    40891919
MACIEL    CLAUDIO DANIEL    20140754
MAINI    VANESA AZUCENA    26460468
MANASSERO    ANDRES MAURICIO    26716598
MANFREDI    CLAUDIO DANIEL    20373005
MARCONI    CARLOS MARTIN    20373007
MARTINEZ    NATALIA EDITH    25845886
MARTINEZ    SONIA MARGARITA    20140904
MASCIANGELO    RICARDO ERNESTO    21412711
MASSIMINO    HUGO DAVID    20373015
MEDINA    CLAUDIO MAURO    26594428
MEDRANO    MARIA EUFEMIA    20215945
MEGLIA    CLAUDIA MARCELA    20533205
MELANO    LEANDRO NORBERTO    26757313
MESA    CLAUDIA ESTER    22418809
METTERNICHT    CARLOS ALFONSO    20158580
MEURZET    ANDREA RAQUEL    20373001
MEYNET    JOSE CEFERINO    20158577
MEYNET    RAUL FELIX    18653236
MISEREZ    EDGARDO JUAN    20139956
MONNEY    VIVIANA GUADALUPE    20148136
MONTEZ    DARIO JESUS    26492666
MORETTI    MARIA FLORENCIA    39857033
MURGA    DARIO ALBERTO    20627107
NIERENBERGER    MATIAS NAHUEL    45058961
NORIEGA    CAMILA AYLEN    43376945
NORIEGA    DARIO ARMANDO    20141130
OJEDA    OLGA BEATRIZ    17897008
OJEDA    SONIA ANALIA    20190053
ORUE    MONICA BEATRIZ    20191922
PAGLIERO    SEBASTIÁN    26629779
PAIZ    FELIPE ALBERTO    16561007
PALACIOS    SILVIA MABEL    20189119
PAPURELLO    ALDANA BELEN    40036284
PELOSIO    CARMEN ROSA    20140772
PERALTA    MARCELA NANCI    20563709
PERETTI    RUBÉN REINALDO    20140020
PEREZ    JULIO ALBERTO    10246386
PERREN    CARLOS ALBERTO    20254349
PERREN    MARIELA GUADALUPE    20141129
PERREN    MARÍA MARCELA    16881113
PERREN    MARIELA CELIA    20254256
PIAGGIO    LUIS RAÚL    20148144
PICCOLI    JOSE LUIS    20140433
PIERUCCIONI    MILAGROS    40920688
PINI    AGUSTINA SOLEDAD    44292907
PONCE    ADRIANA LUJAN    20140968
PORETTI    CLAUDIA GUADALUPE    20140955
PRIERI    GUILLERMO CARLOS    20140774
PRONE    SILVIA ROSA    30693004
PRONE    HÉCTOR RODOLFO    20140753
PRONE    OSCAR MARCELO    20373037
RAMIREZ    ABEL HORACIO    16943595
RAMSEYER    FABIAN HORACIO    20533204
REGGIARDO    HERNÁN GERÓNIMO ROQUE    22987630
REGNER    LIDIA MERCEDES    20373026
REISCH    YANINA GISELA    40036232
REKOFSKI    DOMINGO EDUARDO    20377341
REY    ROBERTO CARLOS    20158583
RICCA    LEONARDO GABRIEL    20320084
RIOS    JOSÉ CARLOS    26190166
RIOS    BETIANA NAZARENA    26724377
RIOS    VIVIANA MARIELA    20147495
RIQUELME    SILVIA BEATRIZ    20496821
RIVAROLA    ESEQUIEL NICOLÁS    39857037
RODRIGUEZ    SILVIO LEONARDO    26301932
ROMERO    PABLO CRISTIAN    20144392
RUIZ    MARTÍN    41206284
RUSSEMBERGER    MARCELA ELVIRA    26548548
SALGUERO    ADRIAN OMAR    20388367
SALVA    NELLY LEONOR    3990135
SALZMANN    SANDRA ANDREA    26724364
SALZMANN    DARIO NÉSTOR    20158581
SARETTO    MARCELO JUAN    20373046
SCARAFIA    ANDRÉS LEONARDO    41493581
SCHAUFLER    HUGO WALTER    20148148
SCHMIDT    SILVIA MARIA    20140886
SCHMIT    MARIA ELISA    20100711
SOSA    DANIEL ALBERTO    20208003
SPOTTI    DAVID NORBERTO    26629790
STALDER    ABEL LUIS    20140892
STEBER    DANIELA DE LOURDES    26785205
STETTLER    MARIA ALEJANDRA    20148146
SUAREZ    CARLOS ALBERTO    21031507
TECHTERMANN    ADRIAN ROMILDO    20140303
TEJEDA    SONIA ADRIANA    20140437
THEILER    DANIEL MARCELO    20140775
TOANI    MARINA PATRICIA    26629774
TOMATIS    EMANUEL    39502547
TONARELLI    ISMAEL FERNANDO    24140660
TOSELLO    LAURA MARCELA    20140765
TRIVISONNO    DIEGO FABIAN    20373002
TSCHIEDER    GRISELDA DEL CARMEN    20166693
UBAIT    DANIELA ROSA    20373009
UVIEDO    LINA RAMONA    5682412
VALLEJOS    RUBEN OSCAR    20856252
VERA    AYELÉN CELESTE    44427096
VIGLIETTI    ANALÍA VERÓNICA    26629767
VILLALBA    LUCIANA SOLEDAD    26773251
VILLALBA    CLAUDIA ELVA    20140759
VILLALBA    FLORENCIA ALDANA    33218625
VILLALBA    SANTIAGO DANIEL    34466411
WALKER    MARA SOLEDAD    39630346
WELSCHEN    ADRIAN ALEJANDRO    26724356
WOLTER    MIRTA GLADIS    20141142
YENSSEN    ADRIAN DARIO    20320076
YOSSEN    MARIEL DE LOS ANGELES    20254258
ZANABRIA    LIDIA ESTER    20167072
ZENCLUSSEN    NADIA ALICIA    26639817
ZENKLUSEN    HUGO MARIO ANDRES    20254242
ZUBER    CAROLINA FERNANDA    32068897
ZUCHIATTI    LORENA GUADALUPE    26629785
ZURSCHMITTEN    BELKIS GUADALUPE    20533201

Te puede interesar

Te puede interesar