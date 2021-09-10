Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 10 de septiembre en el Suchón

Locales 10 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 10 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
13112020-hospital

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABATE    LEONARDO JULIAN    45829170
ABATE    BRIAN TOMÁS    45829169
ALBRECHT    GONZALO MARTIN    33452497
ALMADA    MARIA DE LOS ANGELES    46550430
ALTAMIRANO    DANTE ROLANDO    23786866
ALVARES    RODRIGO EDUARDO    42561684
ALVAREZ    MIRIAN ALEJANDRA DEL VALLE    21979448
ALVAREZ    DAIANA DE LOS MILAGROS    45217493
ALVAREZ    CELESTE NOEL    45269197
AMHERDT    MARTIN LUIS    30693034
AMHERDT    NATALIA JÉSICA    45093833
BACHINSKI    ARIEL    37260580
BARRETO    MARCOS JOSÉ    28331642
BELTRAMINO    ALFREDO JAVIER    22183499
BENZO    HUGO TOMAS    45240184
BERBERICH    JONATÁN ROBERTO    37773576
BERTOLE    DENIS GIANFRANCO    37260689
BERTOSSI    FACUNDO    44848581
BETTIG    ARAMIS BRUNO    45058175
BILLOUD    CEFERINO JESUS    35250023
BORGHETTO    MERIBEL ANAHI    45030076
BUGDAHL    FRANCISCO FABIO    43378274
BURINI    CLAUDIA SILVINA    22952016
CALEGARI    JOAQUÍN ARIEL    45215030
CANDELERO BECKLEY    MICAELA    44761563
CANDIA    CANDELA    45215026
CARIBAUX    CAMILA LEONOR    41637290
CARRIZO    CAMILO SEBASTIAN    33916263
CARRIZO KUCHEN    CRISTOBAL    44810739
CENCI    MARÍA ANGÉLICA    16561043
CHAVARINI    MICAELA    40844805
COLLA    FACUNDO    45215044
CORDOBA    EDGARDO CRISTIAN    41634543
CRAVERO    SOFÍA ANGELINA    45215039
CRISTOFALO CASARAVILLA    CLAUDIA JACQUELINE    96052441
DEJON    JONATÁN GABRIEL    40891926
DEJON    LOURDES BRISA    45343403
DIAZ    SANTIAGO VALENTÍN    43128441
DIAZ    ROSARIO GUADALUPE    44995409
DILLON    JULIAN JESUS    40036278
DIP    NATALIA ELISABET    26773284
DONNET    JOAQUIN SILVANO    45058170
EBERHARDT    MAURICIO JAVIER    37686369
ENGEL    EMILIANO    45215042
ESPINDOLA    JOAQUIN THOMAS    45215035
FAVRE    TOBÍAS DANIEL    41733377
FENETZ    PAOLA ANALIA DE LOS MILAGROS    42330364
FERNANDEZ    ALDANA NATALI    44810744
FERNANDEZ    BRIAN EMANUEL    44810743
FERRERO    MARISA ELISABETH    17171755
FRANCO    SILVIA VIVIANA    34745714
GALARZA    ALBERTO DAMIAN    31364628
GALARZA    MARTÍN ABEL    45058963
GALIANO    SEBASTIAN ARIEL    37260562
GALLARDO    DIEGO JESÚS    41637167
GAUTERO    ALAN NAHUEL    44810747
GEREZ    LUCAS ALBERTO    39454418
GIMENEZ    EXEQUIEL    45215029
GIMÉNEZ    LAURA NOEMÍ.    31851289
GOMEZ    FERNANDO FABIO    28242574
GONZALEZ    ARACELI VERÓNICA    43009667
HUCK    RODRIGO DANIEL    34885136
IMHOFF    MARCOS CESAR    44810513
IMHOFF    ROCIO MAGALI    44810741
KLOTZ LARDITO    ANA    45058964
KRÜGER    BETIANA GUADALUPE    27292685
LAMELAS    VICTOR ALEJANDRO    44917036
LENCINA    FACUNDO EZEQUIEL    43843372
LESCANO    VICTOR RUBEN    19040133
LOPEZ    SANDRO DAVID    45058962
MANZOTTI    LUCAS JAVIER    44917098
MARTINETTO    JUAN CRUZ NICOLÁS    41493625
MARTINEZ    ALEJO DAMIÁN    44289449
MEIER    ROSANA CARINA    23756987
MILLA    JONATHAN FABIO    37070424
MINARI    FEDERICO ARIEL    45058178
MOLINA    SEBASTIAN ALEJANDRO    33297943
MONTERO    NICOLÁS MIGUEL    41637254
NOTTA    GRACIELA CATALINA    4384177
NUÑEZ    MARINA SOLEDAD    25904038
NUÑEZ    ROMINA MAGALI    38902367
OGGIER    IVÁN MATÍAS    44181207
OLIVIERI    NICOLÁS OMAR    44766371
PALACIOS    JOSE CARLOS    17897014
PAUTASSO    MICAELA    44995408
PERETTI    DIEGO ANDRÉS    21804137
PERETTI    VALENTÍN    45215041
PEREZ    ROMINA AYELÉN    41637222
PERREN    ESTEBAN JAVIER    34081850
PINCIROLI    GIANNI XUAN    42559283
QUEVEDO    YULIANA AYMARA    45215651
RANZANI    MIGUEL ANGEL    43958673
RIBEIRO GROETAERS VIEIRA    JANA    95992564
RIGO    IGNACIO    44810736
RODRIGUEZ    CAROLINA ESTEFANIA    37461281
RODRIGUEZ    LEANDRO JOSE    40036263
RODRIGUEZ    MICAELA BELÉN    43378228
RODRIGUEZ    BAUTISTA TOMAS    44917035
SAEZ    JESICA PAOLA    32553715
SAID    JACINTO JOSE    5068449
SAIRE    MATIAS SEBASTIAN    36055094
SALAMONINI SARAVIA    AGUSTINA MARIBEL    39125041
SALZMANN    MAXIMO    45058400
SALZMANN    NAIARA    45215032
SANDOVAL    ADRIANA NOEMI    36243285
SEJAS    ABIGAIL ESTEFANIA    37260530
SILVA    GISELA ELISABET    31385361
SOSA    NÉLIDA BEATRIZ    43378256
SOSA    ARNALDO ANDRES    45058162
SOTTINI    CRISTIAN GABRIEL    38817658
STRATTA    GASTÓN DIEGO    45215028
SUAREZ    AILEN SILVINA    41733305
TOCI    DARÍO TOMÁS    43378242
TRONCOSO    ZUNILDA GRISELDA    28332952
UBAIT    FRANCO    45215034
VILEJI    FIDEL JOSÉ    43378275
VILLALBA    ALEJANDRO HORACIO    18455518
VILLALBA    FERNANDO GABRIEL    39124528
VILLALBA    FRANCO JOAQUÍN    44731124
YBARRA    FACUNDO DANIEL    41637240
ZAPATA    CANDELA MILAGROS    41605567
ZINGERLING    MICAELA    44429688
ZUCHIATTI    FLORENCIA    45215031
ZURBRIGGEN    JUAN SEBASTIAN    30671305
ZURBRIGGEN    GUILLERMO JOSE    41341943

Te puede interesar

Te puede interesar