Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 10 de septiembre en el Suchón
Apellido Nombre Número de Documento
ABATE LEONARDO JULIAN 45829170
ABATE BRIAN TOMÁS 45829169
ALBRECHT GONZALO MARTIN 33452497
ALMADA MARIA DE LOS ANGELES 46550430
ALTAMIRANO DANTE ROLANDO 23786866
ALVARES RODRIGO EDUARDO 42561684
ALVAREZ MIRIAN ALEJANDRA DEL VALLE 21979448
ALVAREZ DAIANA DE LOS MILAGROS 45217493
ALVAREZ CELESTE NOEL 45269197
AMHERDT MARTIN LUIS 30693034
AMHERDT NATALIA JÉSICA 45093833
BACHINSKI ARIEL 37260580
BARRETO MARCOS JOSÉ 28331642
BELTRAMINO ALFREDO JAVIER 22183499
BENZO HUGO TOMAS 45240184
BERBERICH JONATÁN ROBERTO 37773576
BERTOLE DENIS GIANFRANCO 37260689
BERTOSSI FACUNDO 44848581
BETTIG ARAMIS BRUNO 45058175
BILLOUD CEFERINO JESUS 35250023
BORGHETTO MERIBEL ANAHI 45030076
BUGDAHL FRANCISCO FABIO 43378274
BURINI CLAUDIA SILVINA 22952016
CALEGARI JOAQUÍN ARIEL 45215030
CANDELERO BECKLEY MICAELA 44761563
CANDIA CANDELA 45215026
CARIBAUX CAMILA LEONOR 41637290
CARRIZO CAMILO SEBASTIAN 33916263
CARRIZO KUCHEN CRISTOBAL 44810739
CENCI MARÍA ANGÉLICA 16561043
CHAVARINI MICAELA 40844805
COLLA FACUNDO 45215044
CORDOBA EDGARDO CRISTIAN 41634543
CRAVERO SOFÍA ANGELINA 45215039
CRISTOFALO CASARAVILLA CLAUDIA JACQUELINE 96052441
DEJON JONATÁN GABRIEL 40891926
DEJON LOURDES BRISA 45343403
DIAZ SANTIAGO VALENTÍN 43128441
DIAZ ROSARIO GUADALUPE 44995409
DILLON JULIAN JESUS 40036278
DIP NATALIA ELISABET 26773284
DONNET JOAQUIN SILVANO 45058170
EBERHARDT MAURICIO JAVIER 37686369
ENGEL EMILIANO 45215042
ESPINDOLA JOAQUIN THOMAS 45215035
FAVRE TOBÍAS DANIEL 41733377
FENETZ PAOLA ANALIA DE LOS MILAGROS 42330364
FERNANDEZ ALDANA NATALI 44810744
FERNANDEZ BRIAN EMANUEL 44810743
FERRERO MARISA ELISABETH 17171755
FRANCO SILVIA VIVIANA 34745714
GALARZA ALBERTO DAMIAN 31364628
GALARZA MARTÍN ABEL 45058963
GALIANO SEBASTIAN ARIEL 37260562
GALLARDO DIEGO JESÚS 41637167
GAUTERO ALAN NAHUEL 44810747
GEREZ LUCAS ALBERTO 39454418
GIMENEZ EXEQUIEL 45215029
GIMÉNEZ LAURA NOEMÍ. 31851289
GOMEZ FERNANDO FABIO 28242574
GONZALEZ ARACELI VERÓNICA 43009667
HUCK RODRIGO DANIEL 34885136
IMHOFF MARCOS CESAR 44810513
IMHOFF ROCIO MAGALI 44810741
KLOTZ LARDITO ANA 45058964
KRÜGER BETIANA GUADALUPE 27292685
LAMELAS VICTOR ALEJANDRO 44917036
LENCINA FACUNDO EZEQUIEL 43843372
LESCANO VICTOR RUBEN 19040133
LOPEZ SANDRO DAVID 45058962
MANZOTTI LUCAS JAVIER 44917098
MARTINETTO JUAN CRUZ NICOLÁS 41493625
MARTINEZ ALEJO DAMIÁN 44289449
MEIER ROSANA CARINA 23756987
MILLA JONATHAN FABIO 37070424
MINARI FEDERICO ARIEL 45058178
MOLINA SEBASTIAN ALEJANDRO 33297943
MONTERO NICOLÁS MIGUEL 41637254
NOTTA GRACIELA CATALINA 4384177
NUÑEZ MARINA SOLEDAD 25904038
NUÑEZ ROMINA MAGALI 38902367
OGGIER IVÁN MATÍAS 44181207
OLIVIERI NICOLÁS OMAR 44766371
PALACIOS JOSE CARLOS 17897014
PAUTASSO MICAELA 44995408
PERETTI DIEGO ANDRÉS 21804137
PERETTI VALENTÍN 45215041
PEREZ ROMINA AYELÉN 41637222
PERREN ESTEBAN JAVIER 34081850
PINCIROLI GIANNI XUAN 42559283
QUEVEDO YULIANA AYMARA 45215651
RANZANI MIGUEL ANGEL 43958673
RIBEIRO GROETAERS VIEIRA JANA 95992564
RIGO IGNACIO 44810736
RODRIGUEZ CAROLINA ESTEFANIA 37461281
RODRIGUEZ LEANDRO JOSE 40036263
RODRIGUEZ MICAELA BELÉN 43378228
RODRIGUEZ BAUTISTA TOMAS 44917035
SAEZ JESICA PAOLA 32553715
SAID JACINTO JOSE 5068449
SAIRE MATIAS SEBASTIAN 36055094
SALAMONINI SARAVIA AGUSTINA MARIBEL 39125041
SALZMANN MAXIMO 45058400
SALZMANN NAIARA 45215032
SANDOVAL ADRIANA NOEMI 36243285
SEJAS ABIGAIL ESTEFANIA 37260530
SILVA GISELA ELISABET 31385361
SOSA NÉLIDA BEATRIZ 43378256
SOSA ARNALDO ANDRES 45058162
SOTTINI CRISTIAN GABRIEL 38817658
STRATTA GASTÓN DIEGO 45215028
SUAREZ AILEN SILVINA 41733305
TOCI DARÍO TOMÁS 43378242
TRONCOSO ZUNILDA GRISELDA 28332952
UBAIT FRANCO 45215034
VILEJI FIDEL JOSÉ 43378275
VILLALBA ALEJANDRO HORACIO 18455518
VILLALBA FERNANDO GABRIEL 39124528
VILLALBA FRANCO JOAQUÍN 44731124
YBARRA FACUNDO DANIEL 41637240
ZAPATA CANDELA MILAGROS 41605567
ZINGERLING MICAELA 44429688
ZUCHIATTI FLORENCIA 45215031
ZURBRIGGEN JUAN SEBASTIAN 30671305
ZURBRIGGEN GUILLERMO JOSE 41341943