Declaraciones del Intendente Juan José Placenzotti: “Lo que vivimos hoy fue una toma ilegal de la ciudad”

Lo primero que hicieron al llegar fue inutilizar y dañar las cámaras de seguridad que tenemos en nuestra ciudad. Pregunto: cuál fue la intención de llevar adelante esa acción? Por qué han venido a nuestra ciudad a “tomarla de manera ILEGAL”?

Está claro que cuando se quiere llevar adelante una acción o medida que no estaba comunicada como legalmente corresponde, lo sucedido hoy en nuestra ciudad, es una muestra clara de la ¨violencia y la fuerza de los sin razón¨. No pueden justificar por ninguna vía “el supuesto reclamo”, por eso es que apelan a la presión, al miedo, al amedrentamiento.

Está establecido que cualquier medida de fuerza debe ser notificada, cosa que no ocurrió en esta oportunidad. “No recibimos ninguna ni por parte de SITRAM, ni por parte de FESTRAM”

Hoy un grupo minúsculo de empleados municipales junto a un gran número de personas “ajenas” a nuestra ciudad, (con todo lo que genera la presencia de personas “extrañas”), dejaron sin poder EJERCER el DERECHO CONSTITUCIONAL al TRABAJO a 110 empleados municipales, que querían llevar adelante sus tareas de manera normal.

Como todos sabemos, existe el derecho a Huelga (que por supuesto, si está justificado, lo respetamos), pero también el derecho constitucional a TRABAJAR. Derecho que hoy, como en reiteradas oportunidades, por la aplicación de la violencia, no ha podido ejercerse.

A raíz de esto uno se pregunta: Por qué sucede esto justo en este momento? Hay algún tipo de interés político detrás de todo esto que impida que sigamos prestando los SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES y llevando adelante la gran cantidad de obra pública que tenemos en marcha?

En relación a las citaciones que recibió el Municipio, para comparecer ante el Ministerio de Trabajo, el Intendente manifestó: ¨el Ministerio o Secretaría de Trabajo no tiene ámbito de actuación ni jurisdicción en Municipios o Comunas. No obstante a ello, solamente mostrando gestos de buena voluntad, concurrimos a cada una de las citaciones en el marco de lo establecido por la Ley. Pero más de ello, desde principios de este año, nos hemos reunido de manera presencial, cara a cara, en 5 ocasiones, con distintos representantes del Sindicato, entre ellos el Sr. Andrés Martínez (SITRAM) y el Sr. Horacio Chiappero (FESTRAM). En cada una de ellas, se evacuaron todas y cada una de las inquietudes y planteos que tenían en relación a los dos expedientes a que hacían referencia¨.

De hecho, en el Acta de la reunión llevada a cabo el día 28 de Enero de 2021, se dejó constancia bajo las firmas y de común acuerdo de todos los presentes, que en relación a la situación de los 14 trabajadores que no asistieron, sin justificación alguna, a cumplir con sus trabajos durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2020, se debía continuar con el proceso administrativo iniciado por la Municipalidad. Ello determinó, de acuerdo a lo establecido por la Ley 9286 (NO por este Intendente), la cesantía de dos agentes municipales.

¨Como debemos entender, qué en aquel momento de la pandemia, 123 de los 137 agentes municipales concurrían a prestar sus tareas, esenciales por los servicios que lleva adelante un Municipio, en horarios reducidos y con los protocolos establecidos y solamente 14 no concurrían, manifestando luego, para tratar de justificar sus inasistencias, que no eran esenciales. Resulta que, desde hace tres meses, la misma FESTRAM manifestó y llevó adelante medidas de fuerzas en reclamo de la vacunación de los trabajadores municipales porque fueron considerados ESENCIALES desde el principio de la pandemia¨

A su vez, y en relación a la tercera agente municipal cesanteada, ¨queda muy en claro, que la misma se produjo, luego de cumplir con los trámites sumariales correspondientes (también establecidos en la misma Ley 9286), por irregularidades en los datos volcados en las actas de infracción que invalidaban las mismas, generando serios perjuicios al Municipio.

¨Debemos dejar en claro, que los tres ex – agentes cesanteados, en procura de la defensa de sus derechos, recurrieron a la Justicia. Está más que claro: debemos esperar a que la Justicia se expida al respecto. Somos y seremos respetuosos de la Justicia y acataremos la decisión en cada uno de los casos. Pero no vamos a ceder ante el apriete, la violencia, el amedrentamiento y la violación del DERECHO A TRABAJAR que quieren ejercer más de 100 trabajadores municipales.

En cuanto al tema de las liquidaciones de sueldo, se expresó: ¨Hace algunos días, y para mostrar la MENTIRA que predican los involucrados en estas acciones, colocamos en el fichero de ingreso en el Corralón Municipal, toda la documentación e información relacionada a este tema. En el mismo puede observarse que esta Municipalidad siempre ha abonado igual o más que lo que establece la escala salarial de FESTRAM en los últimos cinco años. Es muy fácil observar, comparando las escalas de FESTRAM y los Recibos de Sueldos con el que perciben nuestros agentes municipales, que luego de los diferentes acuerdos paritarios, este Municipio abonó los aumentos establecidos antes de lo establecido en los acuerdos. A su vez, debemos recordar, que en las distintas reuniones llevadas a cabo a durante este año, este tema fue debatido y se llegó a la conclusión que de la manera que está liquidando el Municipio es la correcta (porque había incorporado todas las sumas, que anteriormente estaban ¨en negro¨ cómo remunerativas) y en beneficio de los empleados, ya que si se haría de la manera que pretendía el gremio, la misma sería en desmedro de todos los empleados, y que los mismos deberían devolver montos ya percibidos¨.

Seguidamente, se refirió al tema de “supuestos” descuentos de haberes a empleados municipales que debieron llevar adelante el aislamiento por ser positivos de COVID 19 o ser contactos estrechos. “Más de 50 empleados tuvieron que llevar adelante el aislamiento correspondiente. Solamente 2 de ellos no cumplimentaron con la presentación de certificados que justifiquen su aislamiento o ausencia en tiempo y forma, según lo establece la misma Ley 9286 (y no según lo que diga este Intendente). En uno de los 2 casos antes mencionados, hasta se alteró la fecha de un certificado médico, hecho este que fue constatado por Escribano Público”.

Hoy no pudimos, por haber imperado la violencia y las amenazas, salir a recolectar los residuos domiciliarios, ramas, malezas, escombros, tierra, etc., etc. Tampoco pudimos prestar el servicio de riego con todos los inconvenientes y malestar que ello genera. La fuerza y la violencia de ¨la sin razón¨ llegó con gente extraña a nuestra comunidad. Por qué? Porque no existe aval ni acompañamiento de 110 trabajadores municipales que quieren ejercer su DERECHO A TRABAJAR.