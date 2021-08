Tarjeta de Débito Central Ahorro: "Pedí la tuya"

La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos cuenta con la Tarjeta Transaccional, que consiste en un medio de pago, práctico y disponible las 24 horas del día.

Esta Tarjeta Central Ahorro permite realizar compras en comercios adheridos, las que se debitarán en la Cuenta de Ahorro Mutual Variable (similar a una Tarjeta de Débito Bancaria).

Además, con la misma, se podrán hacer Extracciones en Cajeros Automáticos las 24 horas del día y así disponer de efectivo de manera simple y flexible.

Central Ahorro, Tarjeta Transaccional

¿Qué es?

Es una tarjeta de débito que opera con el saldo disponible en la cuenta AMV de la mutual.

¿Donde se puede usar?

Compras en comercios adheridos debitando de la cuenta AMV

Depósitos y extracciones en la mutual

Extracciones en toda la red link las 24 horas.

¿Tiene costo?

No tiene costos de emisión ni de renovación ni de reemplazo. Las operaciones por caja dentro de la mutual no tienen costo. Las operaciones por cajeros automáticos de la red link tienen un costo por operación propio (consulta de saldo, consulta de movimientos, extracción, etc. cada una de esas transacciones es una operación individual que la red link cobra por separado).

¿Cómo utilizarla en los comercios?

Presentar la tarjeta Central Ahorro

La compra se procesa por terminal Posnet y Lapos

¿Cómo utilizarla en cajeros automáticos?

Introducir la tarjeta en el cajero link

Colocar el PIN.

Para extracciones: “Adelanto de Tarjeta”

Los interesados en adquirir la Tarjeta de Débito Central Ahorro deberán comunicarse al teléfono 421-093.