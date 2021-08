Otra vez la ciudad invadida por personas ajenas a nuestra comunidad

No hubo notificación ni aviso de medida de fuerza alguna, por lo que todo lo que se desarrolla en este momento tiene una sola calificación: es una TOMA ILEGAL DE LA CIUDAD, impidiendo el ejercicio de los derechos individuales de los sancarlinos, entre ellos el de TRABAJAR. Quienes se identifican como miembros o adherentes o simpatizantes de SITRAM San Carlos y FESTRAM deberán aclarar sus responsabilidades.

Como comunidad organizada reclamamos por la seguridad y el respeto de los derechos de TODOS y exigimos que quienes tienen la obligación de velar por la seguridad comunitaria la cumplan, porque hoy se ha puesto en riesgo a las personas y a los bienes públicos.

Con mentiras, agravios e insultos, que por supuesto no vamos a contestar, sumado a la intolerancia político partidaria de un grupo que no sobrepasa las 15 personas, que al no tener apoyo en el resto de los 110 trabajadores municipales, recurren a acercar extraños a la ciudad, que merodean nuestras calles, nuestras viviendas, nos colocan en un latente estado de inseguridad.

Esta Administración Municipal respeta todos y cada uno de los derechos de los trabajadores municipales y también cumple con su deber de hacer respetar las obligaciones de los mismos, ambos, derechos y obligaciones establecidos en la Ley 9286 y no por este Intendente.

A modo de ejemplo, en reunión mantenida el 28 de Enero pasado, entre el Intendente y los representantes de FESTRAM y SITRAM, se acordó con la firma de Andrés Martinez (SITRAM) Y Horacio Chiappero (FESTRAM), que respecto a los trabajadores que no asistieron a cumplir con sus trabajos, sin justificación alguna, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2020, se debía continuar con el procedimiento administrativo iniciado por la Municipalidad. Ello determinó, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9286, la cesantía de dos agentes municipales. Además, y previo sumario administrativo, se procedió a la cesantía de una agente municipal, por irregularidades en los datos volcados en las actas de infracción.

Si algún agente municipal siente que se ha vulnerado algún derecho, debe recurrir a la Justicia, como ya lo han hecho estos tres ex-agentes municipales. Por lo tanto, será la Justicia la que debe expedirse, no la fuerza de la sin razón.

En el día de ayer Lunes, por ejemplo, se finalizó con la liquidación de los haberes de los trabajadores municipales. Hoy debía realizarse el depósito de los fondos en las cuentas personales de cada uno de ellos. La fuerza de la sin razón impide que ello se haga.

Esta Administración Municipal no está atada a ningún Partido político provincial ni nacional. Este Intendente prioriza y seguirá priorizando el interés y la defensa de la comunidad toda por encima de cualquier otro individual o de pretendido colectivo y así espera se comparta por el Gobierno Provincial, sus funcionarios y la Justicia, precisamente por la responsabilidad superior que les cabe en la preservación de la salud y seguridad de las personas.