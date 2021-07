Empleados municipales realizaron paro y reclamaron derechos

En una entrevista que realizó nuestro medio de comunicación con el Secretario General del Sitram Andrés Martínez manifestó "estamos reclamando por tres trabajadores cesanteados, el Ministerio de la Provincia ordenó en dos resoluciones la reincorporación de estos empleados, además la municipalidad incumple en todos los ámbitos, deuda salarial de años, quitas de licencias, descuentos por enfermedades de Covid que no deberían hacerse según mandato provincial".

Asimismo el sindicalista sostuvo "estamos informando a los compañeros porque algunos entienden y otros no, por eso llevamos adelante la medida de paro, queremos que el Intendente acate la conciliación obligatoria que es una ley provincial, y que cumpla con esas resoluciones como corresponde, porque ellos hablan de las formas y de la ley, pero acá no se ve reflejado estas cuestiones".

Martínez además puntualizó sobre los tres empleados cesanteados, "nosotros hicimos todos los pasos legales y las medidas judiciales correspondientes, estamos solicitando para la reincorporación de los compañeros, el Intendente, ni ningún representante, no se presentan a la Secretaría de Trabajo, sólo mandan una nota y dicen que no van a ir y nada más, no comparecen, la conciliación obligatoria debe cumplirse, sabemos que el Ministerio de Trabajo es un organismo provincial que tiene esas facultades y sin embargo la municipalidad lo desconoce, queremos que el Intendente acate la conciliación obligatoria".