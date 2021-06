Salta palpita el Bicentenario de la muerte del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes y los homenajes no tardan en llegar. Ese es el caso del estreno nacional de la miniserie "Güemes, el sueño de una América libre", una realización netamente salteña que se lanza a retratar al reconocido gaucho y militar salteño.

José Issa, reconocido realizador audiovisual de la provincia, viene pensando desde 2014 cómo contar la historia de Güemes. El impulso se dio por una simple "curiosidad ingenua" y "desprovista de otros intereses", ya que del héroe nacional se decía mucho y todo casi de la misma forma. "Me motivaba hacer una propuesta donde desde el guión nos volvamos a preguntar sobre su figura", contó a Salta/12.

Por eso cuando se lanzó a la escritura fue jugando con la idea de mostrar y ocultar al personaje. Una vez finalizado ese proceso, junto al productor general de la miniserie, Mariano Rosa, se presentaron en 2017 a un concurso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para lograr su financiamiento. Lo ganaron y toda la realización fue grabada y editada en los dos años siguientes, 2018 y 2019.

Rosa dijo a Salta/12 que el objetivo primero era "ponerlo a Güemes a la altura de San Martín y Belgrano, como los grandes ideólogos que llevaron adelante la independencia", no sólo de Argentina sino de América. Para el productor, el salteño contribuyó con acciones directas que marcaron los sucesos de la independencia.

También sostuvo que quedaron muy contentos por el producto final porque consideran que crearon una producción que puede ser vista en cualquier ámbito. Además de destacar el uso del género del documental, sabiendo que durante mucho tiempo "había quedado de lado". "Gracias a las nuevas plataformas hay un auge por ese género", destacó.

La humanidad de Güemes

Issa quiso retratar a Güemes desde la característica más humana de todas: la duda. "Hay una parte que la armé desde su perspectiva", es decir, desde el lecho de su propia muerte, donde el salteño no sabía si todo lo que realizó valió la pena. Por eso dejó de lado esa anticipación a los hechos que se hace de los héroes y la terminó derrumbando para mostrar al héroe postrado en una cama y con sus propios pensamientos.

"Es valioso pensar que él no sabía con seguridad qué es lo que había conseguido", precisó el realizador, destacando que esa era la manera más fiel de poder humanizarlo. Incluso sumó el temor que debió haber sentido al no saber qué iba a suceder con su esposa e hijos. "Eso no hace más que ennoblecerlo más", afirmó.

Issa dijo que cada de Güemes que iba encontrando, lo convencía cada vez más que estaba frente a un hombre humilde, pero firmemente convencido de la defensa de sus tierras norteñas. Incluso recuerda con gran sentimiento la carta escrita por el médico particular del salteño, José Redhead, y enviada a Bowles, un 16 de mayo de 1817.

"Él [Güemes] poco se cuida de todo eso; atiende a lo que debe hacer; come asado cuando puede procurárselo, anda medio desnudo, sin un peso para comprar vino, pan o aguardiente, rara vez duerme bajo techo y deja a la calumnia inventar cuantas historias se le antoje". Cuenta el médico.

Esa carta se envió cuando el gaucho tenía dos años de ejercicio de gobernador de Salta. Por lo que Issa se pregunta constantemente cómo hizo este hombre "para hacer bramar a hordas enteras, a un imperio armado hasta los dientes. Y encima apretado por Buenos Aires y viviendo entre intrigas locales y sombras con cuchillos".

Otro de los hechos que lo conmovió fue cuando San Martín, a un año de la muerte de Güemes, ya declamaba la liberación de Perú en Lima. El salteño, de 36 años al momento de su muerte, había vivido entre 10 y 15 años de embestidas. Y a un año de poder ver cumplida su estrategia con San Martín dejó su vida en la Quebrada de la Horqueta, lugar histórico donde murió el el 17 de junio de 1821.

Para Issa, el general estaba "muy obsesionado con defender el territorio y en él a su pueblo", por lo que consideró que este aspecto es el que se debe seguir indagando. "Hay un romance muy potente de él con una tierra y una pertenencia", así como el romance personal que mantuvo con su esposa, María del Carmen Puch, fallecida el 3 de abril de 1822, a sus 25 años.

Seguir indagando en la historia güemesiana

El propio Issa aseguró que durante su infancia no tuvo mucha información sobre quien fue el héroe gaucho. "Sabía que era un personaje histórico, pero no el Güemes que se ve ahora". Por eso también se abocó a investigarlo, aún sabiendo que la historia no es su principal profesión, pero como audiovisualista sí reconocía que Güemes "tenía todos los condimentos necesarios para que cualquier relato sea exquisito".

"Provoca hiptonismo sobre quienes se encolumnan detrás de él", expresó, señalando además que posee una "energía extra", que se puede percibir en pocas personas que precisamente se convierten en líderes fuertes.

En esa etapa investigativa, una de las cosas que más le llamó la atención fue la relación que Güemes mantuvo con José de San Martín, pero sobre todo, con Manuel Belgrano. "Es algo que tiene que volverse a leer y analizarse porque es fabuloso", manifestó. Pudo saber que el creador de la bandera mantuvo una relación muy fraterna con el salteño, y que se consolidó con más fuerza después de los sucesos del 25 de mayo.

"Tenían una idea muy parecida sobre cómo querían la libertad americana", dijo Issa. Señaló que por las cartas que se enviaban, se podía apreciar la relación estrecha que mantenían, es decir, una forma que dejaba por fuera los rangos que ambos mantenían como militares.

El producto final

El producto final está compuesto por 4 capítulos de 26 minutos, en un formato que combina la ficción, a través de la recreación de escenas de época, y el documental, con entrevistas a historiadores.

La miniserie tendrá su flamante estreno a nivel nacional por el canal CINE.AR del 17 al 20 de junio a las 19.30. Mientras que por la plataforma CINE.AR PLAY estará disponible de forma gratuita desde el 17. Pero, desde ayer y hasta el mismo 17, se transmitirá también en los canales locales de Salta: Telefé Salta, Multivisión Federal (Canal 9) y el 10 TV.

En la producción se contó con la actuación de Andrés Araya García interpretando a Güemes, la narración del reconocido actor salteño Roly Serrano y la voz en off de Güemes del gran Cástulo Guerra. La producción general estuvo a cargo de las productoras locales Chulo Productora Audiovisual y Cul de Sac Cine.

Fue dirigida por Emmanuel Moscoso y Javier Flores, sus editores fueron Alejandro Gallo Bermudez y Federico Casoni. Mientras que la fotografía estuvo a cargo de Kike Silva y se contó con la música de Diego Mamani, el arte de Paula Ferrer y el vestuario de Laura Collado y Juliana García.

Además de los fondos del INCAA, la miniserie contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura del gobierno de Salta, de la Municipalidad de Salta, del V Regimiento de Caballería, museos y otras instituciones ligadas al héroe gaucho. Fuente: Página 12