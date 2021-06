Manifestaciones del Secretario de Gobierno y Hacienda Lic. Alejandro Pierini

Dentro del concepto de confusión hay dos aristas, por un lado la confusión natural, llana, que deviene de la constante superposición de medidas, de la cantidad de decretos y disposiciones, de nivel nacional y provincial con un sin número de incoherencias y desórdenes en sus contenidos, que se suceden desde el inicio de esta pandemia que atravesamos y que nos tienen mareados a todos.

Y por otro, lamentablemente debemos citarla, la confusión inducida o provocada, que tiene un claro objetivo político del cual a esta altura todos somos concientes, y que repito es lamentable que ocurra en un contexto donde está en juego la vida y donde esperamos de cada uno en el lugar que le toque ocupar la mayor de las responsabilidades, responsabilidad hoy más que nunca, de lo que se hace y también de lo que se dice.

En ese marco de confusión, la naturalmente devenida y la políticamente inducida, es que debemos públicamente, llevar claridad a la población y decirles que actualmente como sucedió en reiteradas oportunidades anteriores rige un decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno nacional y un decreto del gobernador de la provincia que restringe horarios y actividades según se ha dado a conocer a través de partes de prensa de los que se hacen eco todos los medios de comunicación locales.

Ambos, son normas de jerarquía superior a cualquier otra disposición municipal, que están por encima y que no pueden contradecirse u objetarse mediante ninguna ordenanza, resolución, minuta de comunicación, declaración o decreto de nivel local porque sencillamente se entraría en la absoluta ilegalidad.

Para lo único que está facultado el municipio en el decreto provincial vigente es para incrementar las restricciones, no para flexibilizar.

Recordar también que hay una junta municipal de protección civil que se encuentra en sesión permanente y que es la que resuelve, no solamente el intendente municipal. La junta municipal de protección civil, tiene entre sus miembros a las autoridades policiales, ellas son las encargadas de hacer cumplir de las órdenes emanadas del gobernador y encomendadas por la unidad regional. Ellas han expresado y expresan su posición en el ámbito de la junta municipal de protección civil.

Esta es la única realidad que hoy nos convoca y vamos a mencionar algunas cuestiones concretas que lo demuestran:

Hace 2 meses, puntualmente el 10 de abril, cuando se registraban solo 2 casos positivos por día, ante las nuevas restricciones dispuestas por provincia y ante la solicitud de los comercios gastronómicos de mantener los horarios que estaban en vigencia hasta ese momento, fueron notificados (todos) mediante cédula acerca de la obligatoriedad de cumplir con el decreto por tratarse de una norma de orden público bajo apercibimiento según el código penal.

Días después de que se determinara el cierre de los gimnasios se realizó una reunión virtual entre las autoridades provinciales, ministerio de salud y otros, y todos los presidentes comunales e intendentes de la provincia. Cuando en esa reunión se expusieron las razones y petitorios de cada distrito en disconformidad con las restricciones sobre todo en defensa de gimnasios y actividades deportivas, la consigna recibida por el intendente fue más que clara: cuando falten camas y estemos en esta situación extrema y para nada lejana de tener que seleccionar a los pacientes, quienes sean derivados de localidades que han incumplido las restricciones no serán recibidos. Así de cruda y de sencilla fue la respuesta que recibimos.

Acá cerquita tenemos el caso de un intendente, el de Coronda , que autorizó excepciones que no estaban contempladas en el decreto. Su conducta derivó en clausuras de comercios y denuncia penal por parte de la provincia contra el intendente.

Recientemente, el pasado 3 de junio, el concejo municipal de nuestra ciudad sanciona sobre tablas una minuta de comunicación solicitando se amplíe el horario de apertura de los comercios. Una minuta de comunicación absolutamente ilegal, demagógica e infundada que pretende ir en contra un decreto del gobernador. Invito a todos los sancarlinos a preguntarnos: los integrantes del concejo desconocen lo que dicen las leyes? O solamente quieren hacerse notar diciendo lo que quienes en la desesperación y la necesidad desean escuchar? Esa misma minuta fue puesta a consideración de la junta municipal de protección civil y la respuesta de la policía fue textualmente: “es competencia y orden superior de la policía de la provincia de Santa Fe hacer cumplir lo establecido en todos los puntos en decreto provincial y nacional.”

Conclusión de todo esto: quienes tenemos responsabilidades asumidas tenemos el deber de resguardar a la comunidad de estos actos de politiquería barata, porque en el caso de incumplimiento de normas superiores nacionales o provinciales, la responsabilidad recae sobre los miembros de la junta y más directamente sobre la cabeza del intendente. Necesitamos hoy más que nunca que el mensaje sea uno, sea claro, sin demagogia ni politiquería barata. No se puede estar jugando con la necesidad de la gente. Nos gustan estas medidas? No, claramente no, pero es un deber acatarlas y no hay forma de ir en su contra.

Por un lado está el deseo, todos deseamos trabajar y andar libremente, todos deseamos llevar los chicos a la escuela al club, ir al gimnasio, festejar un cumpleaños, recuperar la vida social activa que siempre tuvimos los sancarlinos. Y por otro la realidad, la realidad es esta, la pandemia, las normas que la rigen nos gusten o no, y la realidad es que lo único que nos va a sacar de todo esto es la vacunación. Por qué no usamos toda esa energía puesta en generar estas cuestiones en pedir vacunas?, En pedir que se agilice el proceso de vacunación, que sea urgente y que sea de libre acceso para todos? Está científicamente comprobado que es la única manera de salir de esto.

La realidad son estos decretos, nos gustan? No, ¿Nos afectan? Sí, ¿Traen consecuencias económicas graves? Sí, pero rigen en nuestra comunidad como en todo el territorio provincial.

Miren que contradicción: por un lado escuchamos que todos los comercios esenciales o no, quieren tener abierto. Pero el fin de semana hubo quienes pedían que cierren los comercios no esenciales. Que hacia el intendente que no los hacía cerrar?, preguntaban. Hace falta aclarar a esta altura que es la policía la responsable de hacer cumplir las normas provinciales? No debería hacer falta. Claro que enseguida se prenden en los comentarios los que siempre tienen algo que decir en contra del intendente, entre ellos los que no tienen fundamento para cuestionar pero se esconden en perfiles truchos, los que hasta han querido hacerlo responsable de las caravanas de los simpatizantes de colón por ejemplo.

Entendemos a quienes no pueden desarrollar sus actividades, a quienes no pueden trabajar, a quienes no tienen ingresos, y nos duele. Pero tampoco podemos aceptar que se diga que en otras ciudades por ejemplo Esperanza, están autorizados por la municipalidad el funcionamiento de los gimnasios, futbol 5 etc, no es así. Y en nuestra ciudad el intendente puede tener una o veinte reuniones con los perjudicados con estas medidas (como las ha tenido) pero no va autorizar actividades que estén restringidas por normas provinciales o nacionales.

Estamos acompañando activa y responsablemente a los monotributistas, emprendedores y comerciantes más afectados, desde el comienzo de la pandemia, por ejemplo con prórrogas, con exenciones, con préstamos, con gestiones e información para acceder a beneficios de otra escala. Asistimos al hospital permanentemente por ejemplo con la compra de test no ahora, desde el año pasado, por ejemplo con la provisión de elementos de seguridad e higiene, etc. se están haciendo obras importantísimas en el hospital, con fondos propios, sin un peso de aporte del gobierno provincial, estamos colaborando con bomberos no ahora, desde siempre, con la ambulancia que ya está a punto de comenzar a prestar servicios y una nueva totalmente equipada que funcionará como terapia intensiva móvil y se encuentra en proceso de licitación. Estamos preocupados, ocupados y haciendo, como siempre decimos, hechos no palabras.

Por eso a esta altura, en contra de nuestra voluntad, estamos haciendo estas manifestaciones, aunque nos parece totalmente inapropiado e inoportuno tener que estar explicando estas cosas. Nosotros no tenemos ninguna intención de entrar en confrontaciones. Al contrario, son las cosas de denostamos cuando ocurren a nivel provincial y nacional, política con la pandemia no, por favor tengamos un poco de decoro y contribuyamos fundamentalmente a preservar la salud de la comunidad que es lo que importa y lo que está en juego por encima de todo lo demás.