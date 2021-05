Inseguridad en San Agustín: balearon en la cara al seguridad de una empresa

En el último tiempo comenzó a preocupar la inseguridad que se está padeciendo en la zona de Colonia San José y San Agustín. Justamente en esta última, una empresa dedicada a la producción de porcinos sufrió el tercer hecho delictivo en tres meses, aunque este último de una magnitud importante puesto que se llegó a efectuar un disparo de arma de fuego. Desde ambos lugares piden mayor seguridad para reforzar las medidas que toman de forma individual.

En diálogo con Buen Santa Fe, Marcelo Eschoyes, presidente de una empresa dedicada a la producción de porcinos, le contó a Buen Santa Fe que “a partir de marzo tuvimos una primera entradera con un robo importante. En mayo, una segunda entradera –colocamos luces y cámaras- y anteanoche tuvimos un hecho bastante importante donde delincuentes armados le dispararon a nuestra seguridad armada. Lo han herido y estamos preocupados y angustiados, sobre todo, porque en estos últimos tres meses tuvimos 3 entraderas de gente armada dispuesta a todo”.

Sobre su empresa en particular, contó que “está ubicada en la zona de San Agustín: es grande, tiene alrededor de 20 hectáreas y la policía de la zona no da abasto. Nosotros tenemos dos agentes por guardia, lo mismo pasa en San José, para una zona extensa. Tenemos más de 100-150 km de tierra y hay solo un móvil y un auto. No dan abasto”.

Con respecto a la solicitud para sumar mayor seguridad, detalló: “tengo entendido que hubo contacto con Lagna, se pidió que se refuerce la cantidad de agentes, de móviles. El pedido de todos los empresarios de la zona. Toca no solo nuestra empresa, también otras empresas importantes. Son vecinos rurales. En nuestra empresa entraron tres veces y nos preocupa que son gente armada inclusive: en este último hecho eran 6 personas armadas. Estamos preocupados por nuestro personal, un valor importante para la empresa. Estamos muy desprotegidos en la zona”.

Acerca de quiénes pueden efectuar estos hechos delictivos, señaló que no creen que se trate de gente de la zona. “Tenemos cámaras de seguridad y están los videos grabados, la policía lo tiene. En todos los videos se ve que son siempre las mismas personas, no creemos que sean de la zona. Los caminos dan a Santo Tomé y creemos que viene de ahí”.

“Estamos pidiendo y exigiendo a nuestras autoridades más cercanas, que piden a autoridades de alto nivel, el refuerzo de la parte de seguridad de la policía. Nosotros nos reforzamos internamente con lo que podamos invertir, esto hace que se nos incrementen los costos, estamos gastando más en seguridad y necesitamos apoyo para cuidar al personal”, cerró Eschoyes. Fuente: Telefe