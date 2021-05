Poda y mantenimiento de arbolado público

Todas las ramas que se extraen son trasladadas al Vivero Municipal para Forestación Ecológica, donde funciona una Máquina Chipeadora que reduce las mismas, lo que permite generar un círculo virtuoso de aprovechamiento de los recursos ambientales, ya que evita la acumulación o quema de residuos vegetales, transformándolos además, mediante el proceso de compostado, en humus vegetal que se reutiliza en el propio Vivero y en otros espacios verdes de la ciudad como enmienda o fertilizante orgánico.

Se recuerda a los vecinos que la Ley 9.004 establece que sólo los organismos responsables que tengan delegación de facultades de parte del Gobierno Provincial pueden realizar la poda del arbolado público y determina que la misma debe cumplir reglas técnicas por la que no están permitidos despuntes sino procedimientos como escamonda, poda de elevación de copa y despeje de frentes, luminarias y líneas eléctricas. Es por ello que el arbolado público no debe intervenirse en forma particular. Por consultas, comunicarse con la Sede de la Administración en horario de atención al público.