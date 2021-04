Declaraciones del Intendente Placenzotti sobre la marcha a la Comisaría Tercera parte de las declaraciones del Intendente Juan José Placenzotti a los medios de comunicación en relación a la MARCHA A LA COMISARÍA: ¨Así como la Sra. Patricia lo sabía, porque yo se le había informado, también los Concejales que encabezaron la marcha frente a la Comisaría, cuando ingresaron a dialogar con las autoridades policiales, fueron informados acerca del avance de las investigaciones y sobre el inmediato suministro de las imágenes de las cámaras que permitieron la identificación y posterior detención del vehículo involucrado en el ilícito. Sin embargo, ninguno de ellos informó a quienes participaban de la marcha sobre esa situación. Muy por el contrario, seguían agitando sobre que la Municipalidad entregue en forma inmediata las imágenes y que no demore hasta el otro día. Y para demostrar el nivel de hipocresía y politiquería barata de los Concejales que hoy forman parte de un mismo grupo, los cuales encabezaron la marcha y llevaron la voz cantante, les quisiera pedir un favor a Uds. los medios de comunicación, que seguramente tendrán archivos: que muestren que es lo que decían esos Concejales hace cuatro años cuando el Intendente Placenzotti llevaba adelante la obra del Centro de Monitoreo. Manifestaban que era plata mal gastada, que se debía destinar a otras cosas y que solo iba a servir para violar la intimidad de las personas. Esos son los mismos que ahora de lo único que hablan es del Centro de Monitoreo y de las imágenes de las cámaras. Me pregunto: de qué hablarían si el Centro de Monitoreo no estaría en funcionamiento?. Me sigo preguntando: no sería más conveniente que toda la energía que ponen para generar agitación en nuestra ciudad, ese grupo de Concejales que tiene aceitada afinidad política con el Gobierno de la Provincia y el Senador, invierta la energía en gestionar o promover una marcha hacia la Casa de Gobierno en Santa Fe o al Ministerio de Seguridad, para pedir que vengan más efectivos policiales a nuestra ciudad, o que envíen más partidas para combustible, para el mantenimiento y reparación de las instalaciones o los móviles, para que no sea la Cooperadora Policial y el aporte del Municipio lo que permita que los móviles estén en la calle, porque de lo contrario estarían tirados en algún taller mecánico. Y para finalizar sobre la labor del Centro de Monitoreo. En estos días solo se habló de las imágenes que pueden servir para el esclarecimiento de algún ilícito. Pero es importante que todos sepamos de la tarea de prevención que se lleva adelante desde el mismo. Por ejemplo, en el caso de detectar situaciones, vehículos o personas en actitud sospechosa. En forma inmediata se le da aviso al Comando o a la Comisaría. En muchos casos ha servido para la detención de personas o vehículos involucrados en ilícitos producidos en otros lugares y que tenían pedido de captura¨.