Acto en conmemoración a la Gesta de Malvinas

31 de marzo de 2021

“Tu rostro aún marcado a través de tantos años, tu tristeza no se borra, tu denuedo no se olvida. Eterno grito de libertad en aquellas tierras usurpadas, tu eco valeroso, como un rayo que no cesa: Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal”.