Mensaje del Intendente en la Apertura de Sesiones del Concejo – 7º Parte El Intendente Placenzotti, en su Mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias y en relación a los fondos destinados a Erogaciones de Capital, Inversiones y Obras Publicas durante el año 2020 y a la discriminación del Gobierno de la Provincia hacia nuestra ciudad, expresó: ¨Pero más allá de este resumido detalle de logros obtenidos durante el año 2020, en el marco de la pandemia y de la gravísima crisis económica que atravesamos en nuestro país, creemos imprescindible destacar una cifra significativa: el porcentaje de los fondos destinados a Erogaciones de Capital, Inversiones y Obras Públicas durante el año 2020, alcanzó el 43% del total de los egresos del Municipio. Este hecho nos distingue a los sancarlinos. Nuestro Municipio es el que tiene el más alto porcentaje de fondos destinados a Erogaciones de Capital, Inversiones y Obras Públicas de toda la Provincia de Santa Fe. Cuando hablábamos de las Obras en el Hospital Suchón, dijimos: Tal como lo hemos expresado en otras oportunidades, la Salud, a pesar de ser responsabilidad del Gobierno de la Provincia, así como sucede con la Educación y la Seguridad, tiene un lugar primordial en nuestra gestión. Más allá de no ser nuestra obligación, nosotros la hemos tomado como tal, y aquí están una vez más LOS HECHOS que dan muestra del cumplimiento de la palabra empeñada, con recursos propios y SIN NINGÚN TIPO DE APORTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA. Y ya que mencionamos la falta de aportes del Gobierno de la Provincia, es importante que los Sres. y Sras. Concejales, los medios de comunicación, quienes están viendo o escuchando este mensaje, la comunidad toda, se entere que el Gobierno de la Provincia le adeuda a este Municipio más de $ 14.000.000 a valores históricos (fondos que nos pertenecen a todos los sancarlinos), lo cual configura un claro gesto de discriminación hacia nuestra ciudad por parte del Gobierno de la Provincia, hecho que es habitual en los Gobiernos Kirchneristas de nivel provincial o nacional. Para que todos tomemos conciencia de lo que significa esa discriminación: el monto que nos correspondía en el año 2019 estaba destinado a la compra de dos Camiones O Km. Equipados, uno con Caja Compactadora de Residuos y el otro con Tanque de Riego de Acero Inoxidable. Por supuesto que ambos fueron adquiridos y abonados con Recursos Propios del Municipio. Si hoy recibiríamos el monto que nos correspondía en el año 2019 (y todavía no sabemos cuándo lo vamos a recibir), no nos alcanza siquiera para comprar UN Chasis Camión ¨pelado¨, es decir sin ningún equipamiento. Se dan cuenta lo que significa la discriminación? Que importante sería que este Concejo sancione y publique un proyecto repudiando la discriminación que sufre nuestra ciudad y que además, los dos Concejales Kirchneristas, hagan conocer al Senador de este Departamento la situación porque me parece que todavía no está enterado. Desde siempre tuvimos el firme compromiso de hacer de LA POLÍTICA el arte de transformación en Beneficio de Todos, del Bien Común, de la Comunidad. Con LA FUERZA DE LOS HECHOS, sin participar de debates vacíos de contenido y llenos de ambiciones particulares extrañas a las verdaderas necesidades de este, nuestro pequeño Estado, nuestra Ciudad. Muchas gracias¨.