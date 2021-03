Organizan marcha en Esperanza: piden que el agresor de San Carlos vaya a la cárcel

Reclaman que M. G. detenido e imputado, sea trasladado a una cárcel, ya que actualmente estaría alojado en la alcaidía de Esperanza.

“¿Por qué tiene privilegios, por qué todavía lo cuidan? ¿Van a inventar una fuga también?”, se preguntó una familiar de la víctima y pidió “justicia para Flor”.

También anunció que “estamos organizando una marcha en Esperanza y necesito de su ayuda”.

“Hoy mi sobrina es la que todavía se tiene que cuidar”, concluyó.

Asimismo la abogada que representa a la víctima, Carolina Walker, pidió ampliar la imputación a tentativa de femicidio.

Rápido accionar

“La investigación se inició a raíz de un mensaje que me envío un abogado en el que me indicaba que había una mujer lesionada, que estaba privada de la libertad en su vivienda y que el responsable de los hechos habría sido su pareja”, informó el fiscal. “Esa información la recibí personalmente a las 21:27 del domingo, y rápidamente me contacté con la comisaría de San Carlos para que fuera al lugar”, contó el fiscal Benítez.

También detalló que “a las 21:50 el personal policial ya estaba en la vivienda con la orden de constatar lo que había ocurrido”.

“A raíz de las amenazas que venía sufriendo, la mujer intentó disimular lo que había ocurrido y los golpes que había sufrido. Sin embargo, la policía pudo verificar las lesiones que tenía la víctima, quien fue trasladada a un centro de atención médica”, subrayó el representante del MPA.

En relación al imputado añadió que “fue aprehendido en el lugar y ordenamos que quede detenido”.

Violencia de género

Acerca de los ilícitos investigados, el fiscal precisó que “fueron cometidos en un contexto de violencia de género marcado por agresiones físicas, improperios verbales, recriminaciones