Mensaje del Intendente en la Apertura de Sesiones del Concejo – 3º Parte El Intendente Placenzotti, en su Mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias y en relación al monto destinado a gastos del Concejo y al monto percibido por cada Concejal durante el año 2020, expresó: ¨Ahora vamos a más hechos y más papeles. El Presidente de este Cuerpo, Concejal Gerstner, manifestó públicamente: ¨Recibimos $5.000 por mes para gastos. No alcanza para comprar el libro de actas, ni hablar si tenemos que reparar la fotocopiadora¨. En mis manos tengo el listado total de las transferencias realizadas a este Concejo durante al año 2020: en concepto de Gastos: $121.520 y en Inversiones: $98.354. Por esas dos partidas se transfirieron $219.874. Invito al Sr. Presidente, a los Sres. y Sras. Concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje a que dividamos esa cifra, $219.874 por 12 meses (incluidos los meses de Enero y Febrero en que este Concejo está en receso, es decir no funciona) y se comprobará muy fácilmente que el Sr. Presidente faltó a la verdad. El Presidente de este Cuerpo, Concejal Gerstner, también expresó públicamente: ¨Un legislador percibe en promedio $27.000, cifra muy lejana de alguna funcionaria¨. A esto último (cifra muy lejana de alguna funcionaria) me voy a referir más adelante. Pero aquí sigo mostrando el listado total de las transferencias realizadas a este Concejo durante al año 2020: en concepto de Gastos: $121.520, Inversiones: $98.354, Becas: 479.424 y para la Partida Personal: 5.205.404. Es decir, un total para el Año 2020 de $5.904.702 – Medio millón de pesos por mes, todos los meses, incluyendo Enero y Febrero, meses en los cuales este Concejo se encuentra en receso, es decir no funciona. Lo invito al Sr. Presidente, a los Sres. y Sras. Concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje, a dividir $5.205.404 transferidos para la Partida Personal de este Concejo, por 12 meses. A ese resultado, lo dividimos por 7 (los 6 Concejales más la Sra. Secretaria) y podrán obtener la cifra realmente asignada para cada uno, todos los meses, incluyendo Enero y Febrero, meses en los cuales este Concejo se encuentra en receso, es decir no funciona. Se comprobará muy fácilmente que el Sr. Presidente faltó a la verdad¨.