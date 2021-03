Placenzotti abrió las sesiones en el Concejo Municipal

En el mismo se refirió a diferentes aspectos relacionados con los concejales de su partido y del partido opositor.

Además puntualizó sobre el conflicto con los empleados municipales y las apreciaciones realizadas por el sueldo de la Dra. Godoy.

Por último, enumeró las obras y actividades llevadas a cabo en el año 2020, entre otros puntos.

Al finalizar su exposición, el Presidente del Concejo Municipal Dr. Claudio Gerstner invitó al ejecutivo a permanecer en la sesión, quien expresó no poder permanecer en la misma por compromisos contraídas con anterioridad.

Mensaje de apertura

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 41 - inc. 13 – Ley 2756, venimos a informar en la apertura de Sesiones Ordinarias de este Concejo, sobre el estado de la Administración durante el ejercicio fenecido, es decir el año 2020.

Detallaremos sucintamente lo concretado durante el año 2020. Solamente lo más significativo y en algunos casos, solo ejemplos, pues sería largo y tedioso detallar todos los hechos, las acciones, las gestiones y las obras concretadas en ese periodo.

Finalizamos un año atravesado por una pandemia que todavía nos está azotando y por lo que vemos creo que va para largo.

Esto significó el padecimiento y el dolor de quienes atravesaron la enfermedad y también de quienes perdieron algún familiar.

Muchísimas son las acciones que llevamos adelante desde el Municipio, aún antes de la llegada de la pandemia a la Provincia. Por citar solo algunas: el trabajo profesional permanente, sin pausas ni horarios y muy lejos de la politiquería barata, que se realiza desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social y de la Junta Municipal de Protección Civil, entrega de ayudas alimentarias, medicamentos y traslados. La compra y el aporte de insumos sanitarios y de higiene para el Hospital, compra de Test rápidos para la detección de COVID.Descuentos en las Tasas Municipales para todos los contribuyentes, exención del Derecho de Registro e Inspeccióny créditos de apoyo a los comercios y profesionales afectados, etc. etc. Acompañamos a las Instituciones de la ciudad con aportes económicos que permitieron su sostenimiento durante los largos meses en los cuales no pudieron desarrollar sus actividades habituales.

Hace 15 meses que la Tasa General de Inmuebles no sufre ningún tipo de aumento. Pero más allá de eso, no dejamos en ningún momento de concretar gestiones, acciones y obras que nos permitieron cerrar un año 2020 totalmente positivo en ese aspecto.

Pero aquí, en el ámbito de este Cuerpo, durante el año 2020 se sancionaron normas que los integrantes de este Concejo se han encargado de que no tengan difusión pública y también se han realizado manifestaciones que no compartimos bajo ningún punto de vista y lo demostraremos como siempre lo hacemos,con los hechos y los papeles.

No tengo la más mínima intención de referirme a las manifestaciones, proyectos o votaciones de los dos Concejales Kirchneristas que integran este Cuerpo. Estamos en las antípodas de sus pensamientos y de su accionar. Ellos formaron parte, promovieron y defendieron en cada elección, la gestiónmás nefasta de toda la historia de la comunidad sancarlina: la que se desarrolló en nuestra ciudad entre el 2007 y el 2015. La que manejó más de $ 2.800 millones de pesos (a valores actuales) y de los cuales, todavía hoy los sancarlinos estamos esperando que nos expliquen el destino de los mismos.

Si voy a hacer algunas, solo algunas consideraciones, sobre las manifestaciones, proyectos o votaciones de los Concejales que ingresaron a este Cuerpo en las listas del Partido ¨Con la Fuerza de los Hechos¨. Los cuatro integraron y fueros electos en las listas que encabezó este Intendente, primero como Candidato a Concejal y luego como Candidato a Intendente.

En las elecciones de Octubre de 2017, quien habla encabezó la lista de Concejales y la Concejal Terisotto ingresó en segundo lugar. ¿Saben cuál era el slogan de nuestra campaña? POR UN CONCEJO AUSTERO, DINÁMICO Y EFICAZ, PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTOS. ¿Saben cuál era el primer proyecto que exponíamos en cada publicidad, en cada folleto, en cada nota periodística? Seguramente la Concejal Terisotto se acordará.

¨Aprobar el Presupuesto en tiempo y forma. El Intendente tiene la obligación de presentarlo antes del 30 de Septiembre de cada año pero el Concejo también tiene que aprobarlo en tiempo y forma. Además el Presupuesto del Concejo debe cumplir con lo establecido con la Ley 12065 (máximo 2% del total de las Erogaciones del Presupuesto General del Municipio) ¨.

En las elecciones de Junio de 2019, quien habla encabezó la lista como candidato a Intendente y el Concejal Gerstner encabezó la lista de Concejales, por la cual ingresó también la Concejal Frutos. ¿Saben que es lo que se decía en cada folleto, en cada publicidad, en cada nota periodística?Seguramente los Concejales Gerstner y Frutos lo recordarán.

¨SOMOS LO QUE HACEMOS… No lo que decimos. Las palabras van, vienen, se olvidan. Lo que quedan son los HECHOS. Nuestra propuesta fundamental es trabajar con el Intendente, no en contra del Intendente¨.

¿Saben cuál era la primera mención dentro de nuestros proyectos? Seguramente los Concejales Gerstner y Frutos lo recordarán.

¨Aprobar anualmente en tiempo y forma el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, que debe ser equilibrado, cumpliendo con lo establecido por la Ley 12065 que establece como máximo en el 2% las erogaciones correspondientes al Concejo Municipal. Optimizando almáximo la utilización de los recursos, con un exhaustivo control de los gastos¨.

Bueno, ahora vamos a los hechos, a los papeles: el 27 de Agosto de 2020, este Concejo con el voto de los Concejales Perezlindo, Riva, Gerstner, Terisotto y Frutos, sancionó el Decreto Nº 129/20 que tengo aquí en mis manos, lo estoy mostrando y reza textualmente:

ARTÍCULO 1°: Fíjese el Presupuesto General de Gastos del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, correspondiente al ejercicio 2021, en la suma de Pesos Quince Millones Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Cinco($15.080.635,00). A) PERSONAL $ 13.241.533,00.-

B) TRANSFERENCIAS (BECAS) $ 1.066.679,00.-

C) GASTOS $ 507.592,00.-

D) INVERSIONES $ 264.831,00.-

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

Voy a volver a repetir las cifras: Personal $ 13.241.533 - Transferencias (Becas) $ 1.066.679 - Gastos $ 507.592 – Inversiones $ 264.831 – Total $ 15.080.635.Es decir,deberíamos transferir a este Concejo $ 1.257.000 por mes, todos los meses, incluidos los meses de Enero y Febrero en los cuales se encuentra en receso, es decir no funciona.

Esto motivó el MENSAJE Nº 011/20, que tengo en mis manos, lo estoy mostrando y en el cual manifestamos laOBSERVACIÓN TOTAL al Decreto N°129/20 de este Concejo Municipal, sancionado por mayoría, por encuadrarse en las causales de manifiesta ilegalidad y contraria al interés público. Citamos la Ley 2756 - Art. 39 - inc.17, que en lo pertinente, dispone expresamente “Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos”. “En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Departamento Ejecutivo; tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales”.

Y también la Ley 12065, en plena vigencia hasta que sea modificada o derogada por la Legislatura Provincial y NO por el Concejo Municipal de San Carlos Centro, que en su Artículo 2° dispone expresamente: “Limitase el gasto de los Concejos Municipales al dos por ciento (2%) delpresupuesto del gasto público consolidado de las respectivasMunicipalidades. La presente disposición comenzará a regir en cada Municipalidad una vez que sea ratificada por Ordenanza”.¿Lo recuerdan?Lo mismo que los Concejales Terisotto, Gerstner y Frutos prometían en nuestra campaña.Pero milagrosa y mágicamente cambiaron de opinión y votaron otra cosa totalmente distinta a la que se comprometieron delante de la comunidad en la campaña electoral.

Me permito preguntar, aquí, en presencia de los Sres. y Sras. Concejales, de los medios de comunicación y frente a quienes están viendo o escuchando este mensaje: ¿quien o quienes cambiaron de posición?¿Este Intendente?¿O quienes se comprometieron en campaña electoral a hacer una cosa y después votaron algo totalmente opuesto? Por supuesto que queda MUY CLARO quienes cambiaron.

Pero ahora vamos a los números: este Decreto Nº 129/20 sancionado por mayoría en este Concejo Municipal, fija para el Año 2021 - Partida Personal – Concejo Municipal: $ 13.241.533, es decir TRES VECES MAS QUE LO ESTABLECIDO PARA El AÑO 2020.

Los invito, a ustedes, Sres. y Sras. Concejales, a ustedes los medios de difusión, a quienes están escuchando o viendo este Mensaje, a que juntos practiquemos unos simples cálculos matemáticos sobre la Partida Personal – Concejo Municipal – Año 2021:

- Aprobada según Decreto Nº 129/20 de este Concejo: $ 13.241.533.

- A dicho monto lo dividimos por 12 para obtener el monto mensual: $ 1.103.461.

- A este monto le restamos lo correspondiente a la Secretaria (Cat.15): $ 54.980.

$ 1.103.461 - $ 54.980 = $ 1.048.481 x mes.

- A este último monto mensual lo dividimos por 6 Concejales:

$ 1.048.481 / 6 = $ 174.747.

- Corresponde para el Año 2021: $ 174.747 x mes para Cada Concejal. Todos los meses del año 2021, incluyendo Enero y Febrero, meses en los cuales este Concejo estuvo en receso.

No quitamos ni agregamos absolutamente nada. Solo mostramos papeles e hicimos unos simples cálculos matemáticos.

En la parte final de este Mensaje que estoy mostrando, decíamos textualmente: Este Intendente, tal cual lo expresó en la campaña electoral ysin apartarse un ápice, está al frente de un Gobierno que se preocupa sólo por brindar bienestar para la comunidad, sin distinciones y sin privilegios, sobre todo para aquellos que llegan a un cargo pensando solo en multiplicar el ingreso de fondos públicos a sus bolsillos. Quizás, para los Sres. y Sras.Concejales que votaron este Decreto, eso sea un pecado de quienes TRABAJAMOS POR EL BIEN COMÚN, por encima de los intereses particulares.

Pero vamos a mostrar más hechos acontecidos durante el año 2020 y también más papeles. El 30 de Septiembre remitimos a este Concejo el Mensaje Nº 013/20 con el Proyecto de Ordenanza por el que se fijaba el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio del año 2021. En el mismo y aquí lo estoy mostrando, destinamos un monto de $ 19.000.000 a la Partida ¨Obras Públicas Varias¨ para ser afectada a las Obras de Ampliación y Nuevo Sector de Internación del Hospital Suchón.

El 20 de Noviembre, este Concejo sanciona la Ordenanza Nº 958/20 modificando el Presupuesto que había sido remitido por este Intendente, y entre otras cosas, tal cual lo estoy mostrando, fijaba en $ 5.000.000 la partida destinada a las Obras de Ampliación y Nuevo Sector de Internación del Hospital Suchón, es decir $ 14.000.000 menos.

Como correspondía, en fecha 4 de Diciembre remitimos a este Concejo, el Mensaje Nº 017/20 con la Observación Total a la Ordenanza Nº 958/20, por encuadrarse en las causales de ley. Nulidad absoluta e insanable prevista por las Leyes Nº 2756 y Nº 12065, ambasen plena vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por la Legislatura Provincial y NO por elConcejo Municipal de San Carlos Centro:

LEY Nº 2756 - ORGANICA DE MUNICIPIOS - CAPITULO III – ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJO MUNICIPAL - ARTICULO 39 - Son atribuciones y deberes de los Concejos Municipales: inc.17) Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración … En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastosproyectadospor elDepartamento Ejecutivo; tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales.

LEY 12065 - (MODIFICA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES) - ARTÍCULO 2º.- Limitase el gasto de los Concejos Municipales al dos porciento (2%) del presupuesto del gasto público consolidado de las respectivas Municipalidades.

En la parte final de este Mensaje Nº 017/20 que estoy mostrando, decíamos: La sanción de la Ordenanza Nº 958/20, que por el presente se Observa, permite inferir palmariamente que quienes integran el Concejo Municipal Independiente de la Ciudad de San Carlos Centro, Separatista de la Provincia de Santa Fe y Autónomo de la República Argentina, son potenciales saqueadores de los fondos destinados a las Obras de Ampliación y Nuevo Sector de Internación del Hospital Suchón, a las cuales le sacan $ 14.000.000 para aumentar losSueldos del Concejo Municipal. Claramente: se auto adjudican el poder y el derecho de incrementaren un 450% el ingreso de fondos públicos a sus propios bolsillos, aún a costa de violar leyes que se encuentran en plena vigencia.

Ahora vamos a más hechos y más papeles. El Presidente de este Cuerpo, Concejal Gerstner, manifestó públicamente: ¨Recibimos $ 5.000 por mes para gastos. No alcanza para comprar el libro de actas, ni hablar si tenemos que reparar la fotocopiadora¨.

En mis manos tengo el listado total de las transferencias realizadas a este Concejo durante el año 2020: en concepto de Gastos: $ 121.520y enInversiones:$ 98.354. Por esas dos partidas se transfirieron $ 219.874.Invito al Sr. Presidente, a los Sres. y Sras. Concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje a que dividamos esa cifra, $ 219.874 por 12 meses (incluidos los meses de Enero y Febrero en que este Concejo está en receso, es decir no funciona) y se comprobará muy fácilmente que el Sr. Presidente faltó a la verdad.

El Presidente de este Cuerpo, Concejal Gerstner, también expresó públicamente: ¨Un legislador percibe en promedio $ 27.000, cifra muy lejana de alguna funcionaria¨.

A esto último (cifra muy lejana de alguna funcionaria) me voy a referir en un instante. Pero aquí sigo mostrando el listado total de las transferencias realizadas a este Concejo durante el año 2020: en concepto de Gastos: $ 121.520, Inversiones: $ 98.354, Becas: 479.424 y para la Partida Personal: 5.205.404. Es decir, un total para el Año 2020 de $5.904.702 – Medio millón depesos por mes, todos los meses, incluyendo Enero y Febrero, meses en los cuales este Concejo se encuentra en receso, es decir no funciona.Lo invito al Sr. Presidente, a los Sres. y Sras. Concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje, a dividir $ 5.205.404 transferidos para la Partida Personal de este Concejo, por 12meses. A ese resultado, lo dividimos por 7 (los 6 Concejales más la Sra. Secretaria) y podrán obtener la cifra realmente asignada para cada uno, todos los meses, incluyendo Enero y Febrero, meses en los cuales este Concejo se encuentra en receso, es decir no funciona. Se comprobará muy fácilmente que el Sr. Presidente faltó a la verdad.

A esta altura, me voy a referir a la expresión pública manifestada por el Presidente de este Cuerpo, Concejal Gerstner: ¨cifra muy lejana de alguna funcionaria¨.

Luego de esas afirmaciones, no me queda ninguna duda (es más, nunca latuve) de quienes fueron los autores intelectuales y materiales de la difusión y reproducción en vuestras redes sociales y en la del Sindicato Municipal (SITRAM), de una imagen trucada, tapada y armada con papeles con membrete, que quieren hacerla aparecer como oficial, de un supuesto listado de salarios de agentes municipales. Un mínimo detalle sería suficiente para mostrar la falsedad de dicha imagen: no existe en el Municipio ningún listado de personal que no sea por orden alfabético.

Tal vez con mentiras, agravios y difamaciones se pretendía justificar la sanción del Decreto Nº 129/20 que asignaba a cada Concejal un monto $ 174.747 por mes. Todos los meses del año 2021, incluyendo Enero y Febrero, meses en los cuales este Concejo estuvo en receso.

Mentiras, agravios y difamaciones que atacaban a la Agente Municipal Silvia Godoy, quien tiene la mayor antigüedad en el Municipio de San Carlos Centro: 36 años. Procuradora, Abogada, Mediadora y Notaria. Se desempeña en la categoría 22 (la más alta en las Municipalidades de 2da Categoría) desde hace 24 años. Es la Coordinadora General del Municipio y no porque la haya designado este Intendente, o el anterior o el anterior del anterior. Es porque así está establecido en la LEY Nº 9.286 ESTATUTO Y ESCALAFON DEL PERSONAL DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - Capítulo IV - Agrupamiento administrativo - Artículo 10 - Personal Superior - Categoría 22: corresponde el cargo de Coordinador General.

Y su remuneración también se rige por las normativas vigentes: sueldo establecido en Paritarias, de acuerdo a su categoría, título, dedicación, antigüedad.

Y aquímuestro la planilla verdadera, la oficial, la que sale del sistema informático y administrativo del Municipio. Que como dije y corresponde,está por orden alfabético. Y puede observarse claramente el monto real percibido por la Agente Silvia Godoy: $ 129.710. Es decir, el 43% de lo que Uds. Sres. y Sras. Concejales publicaron en sus redes sociales y en la del Sindicato SITRAM. Mentiras, agravios y difamaciones a través de una imagen trucada, tapada y armada con papeles con membrete, que quieren hacerla aparecer como oficial.

Y para no prolongar este Mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias, voy a exponer solamente sobre una más de las normas sancionadas por este Cuerpo en flagrante violación a las leyes y reglamentaciones vigentes: la Resolución Nº 409/20 de este Concejo Municipal, con fecha 29 de Octubre de 2020, que tengo aquí en mis manos.

En la misma, los Sres. y Sras. Concejales disponen: ¨Deje sin efecto el Decreto Nº 020/20 de fecha 27 de abril de 2020, como así también todos los actos administrativos que se relacionen al mismo y al Decreto Nº 014/20: sumarios iniciados y/o en curso y/o resueltos, medidas disciplinarias iniciadas y/o en curso y/o resueltas, procediendo a la restitución de fondos retenidos al personal¨.

Por supuesto que, como corresponde, en fecha 13 de Noviembre remitimos a este Concejo el Mensaje Nº 016/20, que tengo aquí en mis manos, con la Observación Total a la misma por encuadrarse en las causales de ley.

En este Mensaje que estoy mostrando, escribíamos: Debe alertarse sobre la gravedad institucional que contienen los actos que emite el Concejo Municipal Independiente de la Ciudad de San Carlos Centro, Separatista de la Provincia de Santa Fe y Autónomo de la República Argentina, el que pretende atribuirse poderes aún por encima de las normas nacionales y provinciales en plena vigencia, por lo que no puede acarrear más que la nulidad absoluta e insanable de la pretendida Resolución Nº 409/20.

Nulidad absoluta e insanable prevista por la Ley Nº 2756 y la Ley Nº 9286, por su manifiesta ilegalidad:

LEY Nº 2756 - ORGANICA DE MUNICIPIOS - CAPITULO IV - DEL INTENDENTE MUNICIPAL, SUS DEBERES Y OBLIGACIONES - ARTICULO 41.- Son atribuciones del Intendente Municipal: inc.9) Ejercer la superintendencia y dirección inmediata de los empleados de su dependencia como asimismo de los establecimientos municipales y administrar los bienes y propiedad del municipio.

LEY Nº 9.286 - ESTATUTO Y ESCALAFON DEL PERSONAL DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - ANEXO I – CAPÍTULO III – DERECHOS Y PROHIBICIONES - ARTÍCULO 13: Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a: inc. a) La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes.

LEY Nº 9.286 - ESTATUTO Y ESCALAFON DEL PERSONAL DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - ANEXO I - CAPÍTULO V - RÉGIMEN DISCIPLINARIO - ARTÍCULO 63: Son causas para la cesantía: inc. a) Inasistencias injustificadas que excedan los diez (10) días continuos o discontinuos en los doce (12) meses inmediatos anteriores.ARTÍCULO 65 - La cesantía y la exoneración serán aplicadas por el Departamento Ejecutivo o Presidente de la Comisión Comunal, previa instrucción de sumario respectivo o, salvo cuando medien las causas previstas en el art. 63 inc. a).

Con total y absoluta claridad, para que todos los presentes, los medios de comunicación y todos quienes están escuchando o viendo esta exposición puedan comprender, escribíamos en este Mensaje: El Decreto Nº 020/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, que con poderes supremos auto asignados, pretende derogar el Concejo Municipal Independiente de la Ciudad de San Carlos Centro, Separatista de la Provincia de Santa Fe y Autónomo de la República Argentina, en uno de sus párrafos menciona: ¨… Que, ese deber y obligación impuesto por el Estatuto Escalafón Ley 9286 Art. 13 que expresa: “Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales, el mismo está obligado a: a) la prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes…” , si bien fue acatado por 123 de los 137 agentes dependientes del Municipio, ha sido flagrantemente violentado por 14 agentes queno se han presentado a su lugar de trabajo, que no han denunciado riesgo alguno, que no hanjustificado por ningún medio su ausencia, que no han solicitado licencia de ningún tipo de las previstas en Ley 9256 y que no ha seguido procedimiento alguno con ese fin, constituyéndose en todos los casos enInasistencias Injustificadas que superan ampliamente los diez días continuos en el plazo de un año, lo que los coloca en causal prevista por Art. 63 inc. a), y aún del inc. f), expresos contemplados en Anexo I- Cap. V- Ley 9286 …¨.

En esta instancia, es lógico que nos cuestionemos: a ninguno de los Concejales que sancionaron por unanimidad la nula e insanable Resolución Nº 409/20 se les ocurrió preguntar porque 123de los 137agentes que componían la planta del Municipio tomaron conocimiento y acataron la convocatoria a prestar los servicios (absolutamente esenciales) que tenían asignados con anterioridad en las respectivas áreas, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por las normas nacionales, provinciales y municipales, con la precaución, los cuidados y los protocolos del caso, cumpliendo regularmente con sus tareas, y solamente 14 agentes no lohicieron?………. POR SUPUESTO QUE NO SE LO PREGUNTARON.

Y concluíamos este Mensaje escribiendo: Pero a esta altura de los acontecimientos, para nada llama la atención que el Concejo Municipal Independiente de la Ciudad de San Carlos Centro, Separatista de la Provincia de Santa Fe y Autónomo de la República Argentina sancione permanentemente normas contrarias a las leyes provinciales y nacionales que tienen plena vigencia. Ello explica palmariamente porque siempre va a estar del lado de quienes incumplen, violan y desconocen las normativas, reglamentaciones y leyes que tienen plena vigencia. En este caso del lado de los 14 incumplidores y NO del lado de los 123 cumplidores.

Y aunque podríamos seguir con más y más casos de normas sancionadas por este Concejo, totalmente contrarias al interés público, voy a cerrar esta parte mostrando y leyendo las últimas tresactas que reflejan las reuniones mantenidas en el ámbito que corresponde, con los representantes del Sindicato Municipal (SITRAM) y de la FESTRAM.Una de ellas, la segunda que voy a leer, tiene relación directa con la Resolución de este Concejo fijando su posición a favor de los 14 agentes municipales incumplidores. Podrán comprobar luego de la lectura, que hasta los mismos representantes gremiales aceptan que se debe continuar con el proceso administrativo iniciado por la Municipalidad a cada uno de los 14 agentes municipalesmencionados. Es decir, todo lo contrario, a lo ilegalmente resuelto por Uds. Sres. y Sras. Concejales.

A continuación, voy con la lectura de las Actas: ………………………….

Pero más allá del Sindicato Municipal y de lo que se dice o se hace en este Concejo, por suerte y graciasa Dios, existe la realidad cotidiana de una comunidad, que a pesar de la pandemia y de la crisis económica, sigue creciendo. Solo citaremos algunos ejemplos y con hechos concretos, porque como siempre decimos, las palabras van y vienen y se las lleva el viento. Somos lo que hacemos, no lo que decimos.

• La constante iniciativa y compromiso de nuestro Gobierno para mejorar, fortalecer, promover, impulsar y aumentar el acceso a la conectividad, capacitación y aprendizaje de la comunidad sancarlina, determinó que en el Campus Universitario Municipal y en el¨Punto Digital San Carlos Centro¨, se llevaran a cabo Videoconferencias,Cursos y Talleres de Capacitación en Oficios, con notable interés y participación en tiempos de Aislamiento y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

• Habilitamos el nuevo sitio websancarloscentro.com, creado por profesionales sancarlinos. Ágil y dinámico, con datos e informaciones útiles de la ciudad y la posibilidad de realizar la totalidad de los tramites on-line.

• Incorporamos la aplicación oficial de la ciudad para Smartphones con sistema operativo Android e iOS. Este nuevo canal de comunicación, total y absolutamente gratuito, también fue ideado por profesionales sancarlinos y brinda para todos los vecinos y visitantes la más completa información: puntos de interés, restaurantes, entretenimientos, parques, paseos, etc. Una guía digital con los mejores lugares y eventos para descubrir la ciudad y disfrutarla a pleno durante todo el año.De forma fácil y sencilla cualquier usuario desde su tienda podrá descargarla tipeando “SAN CARLOS CENTRO”, desde PlayStore los dispositivos Android, y desde iStore los iOS, inmediatamente aparecerá la aplicación de referencia para poder ser instalada y comenzar a ejecutarla en el teléfono celular.

• En el marco de las profundas transformaciones que sufre la educación con motivo de la situación mundial de pandemia, convocamos a la especialista en Gestión e Instituciones Educativas LAURA LEWIN para brindar a directivos y docentes sancarlinos el curso onlinedenominado “EL AULAINVERTIDA”.La capacitación, orientada especialmente a niveles primario y secundario se desarrolló vía Zoom, alcanzando a todas las escuelas de nuestra ciudad. La experiencia de aula invertida se presenta como un modelo pedagógico para repensar la personalización de la enseñanza, en donde se pasa de un entorno centrado en el docente, a uno centrado en el alumno. El término aula invertida surge de pensar en una modalidad de enseñanza-aprendizaje diferente en donde se invierten los componentes tradicionales.

• En el mismo sentido, desde la Oficina de Promoción y Asistencia Socialse continuó trabajando en forma permanente, en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad, habiendo conformado una red de comunicación activa, que permite la evaluación y seguimiento de casos concretos, como para la recepción y aporte de acciones de prevención y control, con la reserva que requiere la especificidad de los mismos– Menores, Bullyng, Género, Violencia y otros. Son temas sensibles, que requieren del respeto, reserva y análisis objetivo, en el estricto marco de las disposiciones legales. Es una tarea que no conoce de pausas. Sólo trabajo. Trabajo, para preservar la comunidad que queremos para vivir.

Durante el año 2020, funcionarios del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y agentes municipales de todas las dependencias del mismo, realizaron actividades de capacitación en lo referido a la Ley Nacional N° 27.499 - “Sensibilización en la temática de género y violencia contra mujeres”. Mediante el curso desarrollado a través del Campus Virtual del Instituto Nacional de la Administración Pública, bajo la modalidad de autogestión, se completaron los módulos previstos y tras la aprobación de la evaluación final por parte de todos los participantes del Municipio, se obtuvieron las correspondientes Certificaciones emitidas por el Organismo.

Posteriormente, quienes conforman el equipo de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, en el marco de lo establecido en la Ley Provincial N° 13.891, participaron de los cursos y capacitaciones que impartió la Secretaría de Estado de Igualdad y Género del Gobierno de la Provincia, lo cual les permitió ser certificados y designados como Formadores por parte de la mencionada Secretaría. Precisamente, en dicho marco, durante el presente año 2021, están previstas acciones de difusión y capacitación, abiertas a toda la comunidad, las cuales estarán a cargo de los Formadores locales.

• Organizamos la Colonia ¨en Vacaciones¨ destinada a adultos mayores, que se llevó a cabo en el Complejo del CET.La iniciativa tuvo por finalidad brindar un espacio de contención, con la asistencia de los profesionales que se desempeñan en el CET, para que los adultos mayores puedan disfrutar de la temporada estival en forma segura en su comunidad.Un total de 30 adultos mayores de 70 años gozaron de las actividades que se llevaron a cabo en forma totalmente gratuita para ellos.

• Permanente trabajo de seguimiento y Apoyo a los Emprendimientos Productivos con la entrega de créditos promocionales a tasas de interés testimoniales.

• En cumplimiento del Convenio celebradocon la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), se concretaron, en forma presencial y virtual, Jornadas de Capacitación sobre ManipulaciónHigiénica y Segura de los Alimentos. Se realizaron Auditorias aEstablecimientos elaboradores de productos alimenticios, que están autorizados a elaborar y vender sus productos en todo el país.Se efectuaronVisitas a Comercios que realizan ventas o elaboración o poseen depósitos de productos alimenticios. Se atendieron consultas sobre trámites, habilitaciones de transportes, comercios y establecimientos elaboradores, inscripción de productos en ASSAL, entre otros.

• Fauna Urbana:Seguimos adelante con el Programa de Castraciones Masivas, Gratuitas y Obligatorias en forma mensual. DesdeEnero de 2016 hasta Febrero de 2021, alcanzamos las 2.680 intervenciones a Perros y Gatos.

• San Carlos Limpio. Conexión Reciclado en plena marcha. La totalidad de la planta urbana de la ciudad se encuentra servida por la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, la cual es procesada en el Galpón y el Predio destinado a la Separación de los Residuos Sólidos Urbanos. Continuamos trabajandopara estimular a los vecinos para queproduzcan compost domiciliario con la fracción orgánica de los residuos. El contribuyenteque adhiere al programa, cuenta con la bonificación del ítem Recolección de Residuos en el importe de la Tasa de Inmuebles Urbanos. El compost es la base de la producción orgánica de alimentos y es en ese sentido que la promoción del compostaje domiciliario es apoyada en conjunto con la entrega de semillas para la creación de huertas familiares.

• En cuanto al desarrollo de los Programas Forestales podemos destacar:

- Continuamos con la operatividad del Banco Activo de Semillas ubicado en el Jardín Botánico Municipal, el cual permite la producción propia de plantines florales y arbóreos.

- Desarrollamos con éxito en el ámbito del Jardín Botánico Municipal, distintas experiencias de cultivo mediante el método hidropónico o producción vegetal en agua.

- Mejoramiento y acondicionamiento del Vivero Forestal Municipal, lugar donde se trasladan las especies cultivadas en el Jardín Botánico Municipal para que alcancen tamaño adecuado para su utilización en el Arbolado Urbano.

- Aportamos árboles a los productores agropecuarios que los requieran para forestación rural, con el estímulo de la reducción de la Tasa por Hectárea para quienes planten al menos dos árboles por hectárea.

- El ensayo de Kiri que se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de la Producción y el INTA se manejó con la técnica de recepado, lo que ha favorecido el crecimiento de los ejemplares que manifestaron una respuesta favorable a este manejo.

- Concretamos la plantación de 1.155 árboles durante la temporada 2020. Así se aplicó el Plan Director de Arbolado Urbano, manteniendo la distribución de especies por zonas y calles. Tambiénse concretóla Plantación de un Árbol por cada Nacimiento.

- Realizamos el adecuado mantenimiento del arbolado urbano de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Provincial Nº9004.

- Mantenimiento, limpieza y raleo de la Plantación Experimental de Forestales Maderables realizada en el año 2002 en la Ex Estación de Ferrocarril de Coronel Rodríguez. Además, se reemplazaron todas las luminarias del alumbrado público, contribuyendo a la seguridad de quienes habitan el lugar.

• Continuamos con el Procedimiento de Control de la Aplicación de Agroquímicosy la consecuente prevención de riesgo por deriva.

• La Plaza del DomingoVirtual fue el tradicional espacio que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brindó a músicos y artistas locales en todos los estilos, adaptado a estos tiempos de pandemia y respetando las estrictas medidas de prevención. Espectáculos que fueron transmitidos en vivo desde el Auditorio del Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos a través del Canal de YouTube del “Gobierno de San Carlos Centro”, de la Fan Page “La Plaza del Domingo Ciudad” y de FM San Carlos 107.7.

• Con el desfile de Comparsas, el cierre con el baile popular y una multitudinaria presencia de público, vivimos el Carnaval Sancarlino sobre la calle Rivadavia entre 25 de Mayo y Presidente Perón.

• Área Industrial: Luego de haber superado con éxito, todas y cada una de las innumerables etapas previstas en el Diagrama de Procedimiento, el Gobierno de San Carlos Centro obtuvo el 14 de Noviembre de 2019 la RESOLUCIÓN Nº 467/19 de RECONOCIMIENTO del ÁREA INDUSTRIAL SAN CARLOS CENTRO por parte del MINISTERIO de la PRODUCCIÓN de la PROVINCIA DE SANTA FE.A partir de allí se iniciaron las gestiones y presentaciones para la correspondiente inscripción en el Registro General de la Propiedad, del Reglamento de Propiedad Horizontal Especial y el Plano de Mensura con registración del Objeto Territorial Legal para Derecho Real de Conjunto Inmobiliario, con la materialización definitiva de las 34 Unidades Funcionales que surgen de la mensura. A pesar de las enormes dificultades administrativas que se generaron a partir de la pandemia, en el pasado mes de Julio se obtuvo la aprobación e inscripción del ¨AREA INDUSTRIAL OFICIAL DE DESARROLLO DE SAN CARLOS CENTRO¨ bajo el Régimen de Propiedad Horizontal Especial legislado por el Titulo VI - Libro Cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, siendo el primero reconocido en la Provincia bajo las disposiciones del nuevo Código. Luego de cumplimentar con los requisitos exigidos, también obtuvimos la inscripción en el Registro Nacional deParques Industriales, hecho que permitirá gestionar aportes que serán necesarios para concreción de obras. Mediante la Licitación Pública Nº 008/20 se adjudicó la construcción de los 1.535 metros del Cerco Perimetral Olímpico de 2,40 metros de altura, que cubrirán la totalidad de las 11,5 Hectáreas que componen el predio. Dicha obra insumió una inversión de $ 4.472.541, fue afrontada con Recursos Propios del Municipio y se encuentra a punto de ser finalizada. Nuestra prioridad es avanzar en la realización de las obras de infraestructura para dotar de todos los servicios necesarios al predio. La provisión de energía eléctrica constituye el próximo objetivo a concretar. Mas allá del esfuerzo económico que hará nuestro Municipio, necesitamos para concretar nuestros objetivos, el apoyo, el aporte y el acompañamiento del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional, ante quienes hemos presentado las solicitudes y los proyectos correspondientes.

• Desagües Cloacales: Trabajamos intensamente en pos de mejorar y ampliar el servicio de desagües cloacales. A tal efecto, se concretaronimportantes tareas de limpieza y mantenimiento de toda la red, en especial la aspiración de las 6 Estaciones Elevadoras. A su vez, se repotenciaron las mismas, con la incorporación de 4 nuevas bombas de última tecnología y el reemplazo de los tableros de comando, lo cual significó una importante inversión económica.La oportuna incorporación de un Equipo Desobstructor de última generación, facilita enormemente las tareas de mantenimiento de la red.Cabe destacar, que periódicamente se realizatratamiento de desinsectación preventivo en las bocas de registro e inspección del sistema de desagües cloacales.

Cabe citar también aquí, que la fumigación contra mosquitos y la campaña de control del Aedes aegypti, mosquito vector e intermediario obligado, en la transmisión de enfermedades virósicas como Dengue, Chicungunya y Zika, se realiza en forma ininterrumpida en nuestra ciudad, sobre todo cuando se produce la mayor presencia del insecto favorecido por las altas temperaturas y frecuentes precipitaciones, se intensifica el control poblacional mediante la aplicación de productos inocuos para el ser humano con el equipo termo fumigador propio.

• Gas natural: Ejecutamos en forma permanente las obras necesarias para la ampliación de la Red de Suministro de Gas Natural Domiciliario, comprendidas en el proyecto de factibilidad aprobado por Litoral Gas en el año 2005.

• Obras hídricasde significativa importancia, una detrás de otra, tanto en la planta urbana como en la zona rural, en paralelo, HECHOS que hablan por sí mismos, inversiones millonarias que se han afrontado con personal, maquinarias y recursos propios del Municipio, con el debido respaldo de los estudios técnicos profesionales, en coordinación con el Ministerio de Infraestructura del anterior Gobierno Provincial y el Comité de Cuenca Malaquías - Los Troncos. Limpieza, desobstrucción, reacondicionamiento y nivelación de canales, contribuyendo a conducir los excedentes hídricos por los bajos naturales; realización de alcantarillas y ensanche de caminos con la consecuente recuperación de la accesibilidad y transitabilidaden zonas históricamente anegadas; construcción, puesta en funcionamiento y conexión de nuevos desagües entubados, reformulando y mejorando los sitios claves de punto de confluencia;construcción de muros de hormigón y correspondiente mampostería de defensa; instalación y mantenimiento de equipos de bombeo y obras auxiliares para la impulsión a la salida, distribución y direccionamiento de los excedentes hídricos. Las mencionadasson algunas de las tareas que, sumadas a las también habituales y permanentes relacionadas al mantenimiento de Calles Urbanas y Caminos Ruraleshacen posible que hoy se brinden las adecuadas condiciones para el rápido y correcto escurrimiento de las aguas.

• Continuamos con el plan para la renovación total de la Iluminacióncon la instalación de Luminarias Led. Completamos las calles Belgrano y Sarmiento en toda su extensión con la instalación de 128 artefactos de 180w. de potencia. Estamos haciendo lo propio en calle Rivadavia.Esta millonaria inversión que llevamos adelante con nuestros propios recursos, tiene como objetivo fundamental reducir notablemente el consumo de energía eléctrica destinado al alumbrado público, lo cual redunda en beneficio de todos.

• Por estos días se concluye con las obras de construcción de una nueva galería de nichos en el sector suroeste del CementerioMunicipal. En la misma se ha destinado un espacio para Cenizario, lugar donde se podrán depositar las urnas con las cenizas de aquellos restos mortuorios que fueron cremados.

• Habiéndose considerado conveniente la adquisición e instalación de un Horno Crematorio en dependencias del Cementerio Municipal, oportunamente se dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 004/20 para la compra de un Horno Crematorio Automático. Se adjudicó la misma a la propuesta más conveniente a los intereses técnicos, económicos y financieros del Municipio: la compra de Un Horno Crematorio Automático ¨INCOL¨, de combustión a Gas Licuado de Petróleo. Salida por la chimenea de gases limpios y vapor de agua, sin emisión de humos y olores, cumpliendo con Ley Nacional Nº 24.051. Para la instalación del Horno Crematorio en dependencias del Cementerio Municipal, fue necesaria la ejecución de la obra civil y la provisión de los servicios necesarios (agua, energía eléctrica, gas licuado) para su puesta en funcionamiento.

• Llevamos adelante en forma permanente, tareas de mantenimiento y mejoras en los numerosos espacios verdes, luego de haber sido totalmente recuperados y puestos en valor. En dicho marco, se realizaron importantes obras en el Paseo Parque de la Ciudad, nuestro gran pulmón verde de 100.000 mts.2, todas ellas con recursos propios del Municipio. Luego de la sustitución de los aparatos de gimnasia, la generación del nuevo sector de esparcimiento con juegos inclusivos, la incorporación de nuevas tecnologías e iluminación, la concreción del nuevo Paseo Peatonal sobre calle Mitre, el Anfiteatro y la colocación de la nueva cartelería, se procedió a laRENOVACIÓN TOTAL DE LAS VEREDAS PERIMETRALES E INTERIORES. La nueva calzada tiene una composición material similar a la empleada en la reconstrucción de la Bicisenda “Daniel del Barco”, aportando durabilidad, seguridad y comodidad a la enorme cantidad de personas que a diario la transitan. Posee un ancho de 1,40 metros y una longitud de 1.520 metros, habiéndose trasladado, en los sitios en que fue posible, para evitar roturas ocasionadas por el crecimiento de las raíces de los árboles.

• Habilitamos un nuevo espacio verde: POSTA “LA CURVA SOLA”. Un sitio ubicado sobre el Camino Rural Nº 29,continuidad de calle Beck y Herzog, 900 metros hacia el norte luego de su intersección con Juan B. Justo. Tras los intensos trabajos de desmalezamiento y limpieza, ya que se trataba de un terreno perdido que servía de depósito de materiales indebidos y residuos, se procedió al total reacondicionamiento del suelo y el arbolado para posteriormente dotarlo de mesas, bancos, parrilleros, cestos y demás elementos que brindan las comodidades necesarias para el compartir de toda la familia, tornándose un entorno agradable para pasar un día de campo y recrearse al aire libre.

• En cumplimiento del compromiso asumido por el Intendente Mandato Cumplido, Ing. Jorge Placenzotti, durante los ocho primeros meses de nuestra Gestión, continuaron los trabajos para la construcción del Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Técnica Nº 631 “Benjamín Gorostiaga”, el cual cuenta con una superficie cubierta de 560 m2. A la obra inicialmente comprometida, se sumó la ejecución de la explanada de ingreso al Salón, que además preserva un espacio verde y la construcción de una nueva vereda de hormigón en el ingreso vehicular, la cual estaba totalmente destruida.Este S.U.M contribuirá a solucionar los inconvenientes que se generan cotidianamente por la falta de espacio ante el constante crecimiento de la matrícula estudiantil, brindando mayores comodidades a las diversas actividades que se desarrollan en el ámbito del establecimiento.Otra obra finalizada que sumamos a la lista de edificios escolares que nuestro Gobierno construye, amplia y optimiza con sus propios recursos, realizando un notable esfuerzo económico extra, que va más allá del cumplimiento con el Fondo de Asistencia Educativa, que en el año 2020 recibió un aporte de $ 3.600.000 distribuidos entre los establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad. Con los recaudos del caso, aún en la emergencia, nunca dejamos de trabajar en favor de la educación.

• Construido con recursos propios, habilitamos el Edificio de Oficinas sito en Almafuerte 745 de nuestra ciudad con el fin de albergar al Registro Civil, IAPOS, Secretaría de Trabajo y PAMI, brindando las comodidades necesarias tanto para el personal que desempeña sus funciones como para quienes concurren a realizar sus trámites. El inmueble tiene una superficie cubierta de 350 m2 y 45 m2 de superficie semicubierta. Cuenta con una superficie enla parte trasera para estacionamiento, ingreso a un hall común que distribuye a las distintas oficinas, sectores de espera para cada una de ellas, permitiendo, desde el pasillo lateral de ingreso vehicular, el acceso a otro sector cubierto ideado para casos de inclemencias climáticas o personas con alguna dificultad de movilidad. Está dotado de sanitarios para el público, el personal y un office, tiene las instalaciones y servicios de cloacas, gas natural, aire acondicionado, Internet y telefonía. Cada una de las oficinas tiene iluminación y ventilación natural haciendo de este modo lugares de trabajo agradables y saludables, habiéndose instalado además paneles solares fotovoltaicos que suministraran la energía necesaria para la totalidad de la iluminación exterior. El mencionado inmueble ha sido ocupado en primer lugar, por el Registro Civil, que ya funciona con normalidad en dichas oficinas y en el habitual horario de atención al público. Cabe aclarar que, con el cambio de autoridades tanto a nivel provincial como nacional, se han dificultado las gestiones para concretar el traslado del resto de las dependencias públicas, lo cual estaba acordado oportunamente. También funciona en el lugar, la Oficina de Promoción y Asistencia Social.

• Finalizamos con las obras de la Rotonda y otras obras complementarias de remodelación, la puesta en valor, jerarquización y modernización del Acceso Norte de la ciudad. Se procedió a la reformulación y mejorado del sector en donde tiene su inicio la Bicisenda “Daniel del Barco”. En el lugar se generaron más espacios verdes, se colocaron bancos y se instalaron nuevos aparatos de gimnasia, empalmando y armonizando dicho paseo con la Rotonda. Una creación de manos sancarlinas, con personal y maquinarias del Municipio, determinó lainstalación del nuevo cartel que expresa el nombre de SAN CARLOS CENTRO en letras corpóreas, brindando, en la justa combinación de tamaño, colores e iluminación, identidad visual a nuestra ciudad desde su ingreso. En San Martín y Pje. Isidoro Mulin, el reconocido artista local Juan Carlos Nausneriz ha esculpido, junto a su hijo Daniel, la imagen de la Virgen de la Candelaria de 4 metros de altura, en los restos de un añejo eucalipto de 40 metros de altura que debió ser recortado por el peligro que implicaba su posible caída.

• A pesar de las enormes dificultades que generó la pandemia para poder desarrollar normalmente los trabajos y a las complicaciones suscitadas por el constante aumento y la falta de materiales, continuamos con el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

• También finalizamos con los trabajos para el retiro del cantero central de calle Belgrano, en toda su extensión, desde Hipólito Yrigoyen hasta Entre Ríos.Cabe destacar la importancia de las tareas de extracción y traslado de las palmeras que allí se situaban y que han sido reubicadas tanto en el predio del Área Industrial como en el Vivero Forestal Municipal y en otros espacios públicos e instituciones. Las mismas fueron ejecutadas por personal idóneo tomando los recaudos y cuidados necesarios para garantizar su preservación y regeneración.Todos estos trabajos se desarrollaron con maquinarias y personal del Municipio.

• En plena ejecución las NUEVAS OBRAS DE AMPLIACIÓN del HOSPITAL SUCHÓN mediante las cuales se construye, con recursos propios, una nueva edificación que albergará el sector de internación. Las mismas se conectan con la guardia existente, remodelada en el año 2019, a través de una rampa de 15 metros de desarrollo, lo cual permite el espacio suficiente para el estacionamiento cubierto de las ambulancias. A partir de allí, se genera una nueva admisión con sala de espera, sanitarios públicos, área de enfermería con triage, office limpio y sucio, un gran pasillo de circulación, las habitaciones con baño privado y una amplia cocina. El proyecto correspondiente fue diseñado por el Arq. Fabián Soma de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud y la Arq. del Municipio GabrielaVesco, contemplando 550 metros cuadrados cubiertos con un desarrollo que prevé una ampliación futura hacia el sector sur. Cabe destacar, que debajo de los ladrillos cerámicos hay 1 metro de cimientos y 40 cm de mampostería de elevación. Allí se utilizaron parte de los ladrillos del centenario tapial que estaba en condiciones de demolerse.Esta importante y anhelada obra, que ocupa gran cantidad de obreros sancarlinos y que genera un movimiento millonario de recursos en la comunidad por la compra de materiales de construcción, se suma a las ya efectuadas en el centenario edificio en beneficio de todos los sancarlinos y vecinosde la región. El ritmo de avance de la obra es importante, muy a pesar del contexto de pandemia y las dificultades que se generan por los faltantes de algunos materiales. Tal como lo hemos expresado en otras oportunidades, la Salud, a pesar de ser responsabilidad del Gobierno de la Provincia, así como sucedecon la Educación y la Seguridad, tiene un lugar primordial en nuestra gestión. Más allá de no ser nuestra obligación, nosotros la hemos tomado como tal, y aquí están una vez más LOS HECHOS que dan muestra del cumplimiento de la palabra empeñada, con recursos propios y SIN NINGÚN TIPO DE APORTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

• Es firme nuestra decisión de continuar con las acciones desarrolladas por el Intendente Mandato Cumplido Ing. Jorge Placenzotti a efectos de que, sostenidas en el tiempo como política de estado, permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad, destinando fondos propios del Municipio para la expansión del Programa Municipal de Hábitat, el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Ello permitió, en nuestros primeros seis meses de gestión, la ejecución por Administración Municipal de 5 nuevas viviendas, las cuales se construyeron en terrenos situados en la Manzana Nº 260, sobre calle 13 de Mayo entre Estanislao López y Entre Ríos. Las mismas fueron entregadas inmediatamente a sus nuevos adjudicatarios, seleccionados mediante el correspondiente sorteo ante Escribano Público. Precisamente, durante el sorteo de esas 5 viviendas, anunciamos oficialmente el inicio de la Quinta Etapa del mencionado Programa, con la construcción de nuevas unidades habitacionales, que finalmente resultaron ser veintisiete, gracias a las acciones emprendidas por el Municipio para la incorporación de nuevos terrenos. Cada una de ellas, se construye sobre terrenos ubicados en las calles Beck y Herzog, Suchón y Almafuerte. Cuatro de ellas son de un dormitorio y veintitrés están compuestas de dos dormitorios, baño con artefactos y griferías y cocina comedor, con una superficie cubierta de 58 m2. Con instalación de cloacas conectada a la red, instalación de agua fría y caliente, instalación de gas natural para cocina, calefón y calefactor, instalación eléctrica completa y calefón solar. Estamos muy satisfechos con el grado de avance, teniendo en cuenta quecorrimos el serio riesgo de detener o de alterar el ritmo de los trabajos debido al faltante de materiales. Hoy podemos decir que la situación, a grandes rasgos se ha normalizado, no así en lo que respecta a costos, que por supuesto registran importantes y constantes aumentos. Las viviendas se encuentran a la altura del encadenado superior, listas para comenzar con el techado. Las obras van a finalizar en el plazo estipulado y si Dios quiere, hacia fines del 2021, estaremos realizando el sorteo y entregando las nuevas 27 viviendas a sus adjudicatarios. ElPrograma Municipal de Hábitat implica la ocupación de gran cantidad de mano de obra local, generando además un movimiento millonario de recursos en la ciudad por la compra de insumos. RECURSOS DE LOS SANCARLINOS QUE RETORNAN A LA COMUNIDAD TODOS LOS DÍAS CON HECHOS CONCRETOS.

• Con recursos propios, incorporamos Nuevos Vehículos yMaquinarias: Un Camión Iveco 0 Km. equipado con Tanque de Riego de acero inoxidable. Un Camión Iveco 0 Km. equipado con Compactador de Residuos. Un Elevador Articulado montado sobre Pick-up Ranger destinado al servicio del alumbrado público.

Pero más allá de este resumido detalle de logros obtenidos durante el año 2020, en el marco de la pandemia y de la gravísima crisis económica que atravesamos en nuestro país, creemos imprescindible destacar una cifra significativa: el porcentaje de los fondos destinados a Erogaciones de Capital, Inversiones y Obras Públicas durante el año 2020, alcanzó el 43% del total de los egresosdel Municipio.

Este hecho nos distingue a los sancarlinos. Nuestro Municipio es el que tiene el más alto porcentaje de fondos destinados a Erogaciones de Capital, Inversiones y Obras Públicas de toda la Provincia de Santa Fe.

Cuando hablábamos de las Obras en el Hospital Suchón, dijimos: Tal como lo hemos expresado en otras oportunidades, la Salud, a pesar de ser responsabilidad del Gobierno de la Provincia, así como sucede con la Educación y la Seguridad, tiene un lugar primordial en nuestra gestión. Más allá de no ser nuestra obligación, nosotros la hemos tomado como tal, y aquí están una vez más LOS HECHOS que dan muestra del cumplimiento de la palabra empeñada, con recursos propios y SIN NINGÚN TIPO DE APORTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

Y ya que mencionamos la falta de aportes del Gobierno de la Provincia, es importante que los Sres. y Sras. Concejales, los medios de comunicación, quienes están viendo o escuchando este mensaje, la comunidad toda, se entere que el Gobierno de la Provincia le adeuda a este Municipio más de $ 14.000.000 a valores históricos (fondos que nos pertenecen a todos los sancarlinos), lo cual configura un claro gesto de discriminación hacia nuestra ciudad por parte del Gobierno de la Provincia, hecho que es habitual en los Gobiernos Kirchneristas de nivel provincial o nacional.

Para que todos tomemos conciencia de lo que significa esa discriminación: el monto que nos correspondía en el año 2019 estaba destinado a la compra de dos Camiones O Km. Equipados, uno con Caja Compactadora de Residuos y el otro con Tanque de Riego de Acero Inoxidable. Por supuesto que ambos fueron adquiridos y abonados con Recursos Propios del Municipio. Si hoy recibiríamos el monto que nos correspondía en el año 2019 (y todavía no sabemos cuándo lo vamos a recibir), no nos alcanza siquiera para comprar UN Chasis Camión ¨pelado¨, es decir sin ningún equipamiento. ¿Se dan cuenta lo que significa la discriminación?

Que importante sería que este Concejo sancione y publique un proyecto repudiando la discriminación que sufre nuestra ciudad y que además, los dos Concejales Kirchneristas, hagan conocer al Senador de este Departamento la situación porque me parece que todavía no está enterado.

Desde siempre tuvimos el firme compromiso de hacer de LA POLÍTICA el arte de transformación en Beneficio de Todos, del Bien Común, de la Comunidad.Con LA FUERZA DE LOS HECHOS, sin participar de debates vacíos de contenido y llenos de ambiciones particulares extrañas a las verdaderas necesidades de éste, nuestro pequeño Estado, nuestra Ciudad.

Muchas gracias.

Declaro formalmente abierto el Trigésimo Cuarto Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de San Carlos Centro.