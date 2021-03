Florencia: "Me iba a matar si mi hijo no aparecía"

Tras ser operada luego de la golpiza, advirtió que "el silencio no sirve de nada, y quedarse callada no es una solución".

El último fin de semana, Florencia, una joven de San Carlos Centro fue víctima de una feroz golpiza en manos de M. G., el padre de su hijo y quien fue imputado por amenazas, privación ilegítima de la libertad calificada y lesiones graves dolosas calificadas por el vínculo, todo cometido en un contexto de violencia de género. El martes a la noche, Florencia fue operada a causa de las lesiones. Este miércoles, desde el Hospital José María Cullen, la mujer contó que sintió que su agresor la iba a matar si no aparecía su hijo de tres años en el momento en que ella logró escapar del sitio en donde la había encerrado.

En diálogo con Luis Mino en el programa Ahora Vengo de Aire de Santa Fe, la joven sostuvo que recuerda cada momento durante el ataque, pero que no quiere recordarlo porque "ya no sirve seguir contando". Indicó que quiere "dejar atrás" ese momento. Sin embargo, destacó que "es horrible" mirarse las piernas y verlas destrozadas, o "sentir el dolor hasta que se le corta la respiración".

El martes a la noche se realizó una movilización multitudinaria en San Carlos Centro en repudio a lo ocurrido con Florencia y pidiendo que se haga Justicia con su agresor M. G.. Asistieron personas de toda la región y Florencia contó que se comunicaron con ella para brindarle apoyo. "Me emocionó muchísimo", dijo, y advirtió que "el silencio no sirve para nada, quedarse callada no es la solución".

En relación a su relación con el agresor, ella relató que siempre que veía movilizaciones, pedidos de Justicia o publicaciones pidiendo Justicia por alguna mujer que sufría violencia de género "las pasaba por arriba". Aclaró: "Yo siempre compartía esas cosas, pero nunca fui a una marcha porque pensaba que esas cosas no pasaban, no sé que tenía en la cabeza, creía que es todo mentira, que no va a pasar". Además, Florencia advirtió que situaciones violentas como la que ella vivió "pasan todo el tiempo, en donde uno ni lo cree". En ese sentido, sostuvo que ante el primer acto de violencia, ante la primera "escena de celos", debe existir un "basta". "Hay que salir de ahí porque es peor", reflexionó.

En su caso, contó que ella pensaba que su agresor no iba a llegar tan lejos, que creía que el amor era "motivo suficiente" y siempre pensaba: "Cómo me va a matar si me dio lo mejor de mi vida", en referencia al hijo que tienen en común.

Ahora Florencia debe continuar realizándose estudios para conocer su estado de salud y poder volver a su casa, con su hijo y su familia, que en este momento es lo que más desea, según comentó en la entrevista.

El ataque

Las agresiones comenzaron el viernes al mediodía cuando Florencia acudió al llamado de su pareja, que le pidió que se acercara hasta el negocio que ambos manejan, al lado de la casa donde viven con su hijo de tres años. La mujer entró al negocio pensando que tenía que ayudarlo a acomodar mercadería, pero el hombre cerró la puerta con llave y comenzó a agredirla. La golpeó con los puños, intentó ahorcarla y también le pegó con un fierro, con el que le provocó serias lesiones en todo el cuerpo.

La mujer entró al negocio pensando que tenía que ayudarlo a acomodar mercadería, pero el hombre cerró la puerta con llave y comenzó a agredirla. La golpeó con los puños, intentó ahorcarla y también le pegó con un fierro, con el que le provocó serias lesiones en todo el cuerpo.

En medio de la golpiza, Florencia se arrastró hasta una de las ventanas y con esfuerzo logró abrirla para poder saltar hacia afuera, pero él se le abalanzó encima y siguió agrediéndola, mientras la amenazaba con que la iba a matar. La escena fue observada por el nene, al que su padre le dijo que la mamá "se había caído y le habían picado avispas". Tras la brutal paliza, él la encerró en la casa hasta que ella pudo comunicarse con su madre y pedirle ayuda. Esto motivó que la familia de Florencia se uniera para rescatarla de la situación de violencia que estaba viviendo. "Él estaba adentro de la casa; teníamos miedo de denunciar porque se podía escapar o la podía matar", contó por Aire de Santa Fe, Ileana, tía de la mujer golpeada. El abogado de la familia radicó la denuncia penal por violencia de género, secuestro y amenaza de muerte el domingo, tras lo cual Florencia pudo ser rescatada y atendida por médicos debido a las heridas que tenía en todo el cuerpo. "Es la primera vez que lo denunciamos pero ya sabíamos del maltrato. Él ya viene con muchas causas porque no es un buen chico, mi sobrina sabe muchas cosas y por ahí, él no la quería con vida", sentenció su tía en diálogo con el programa "Pasan Cosas".

La imputación

El agresor de 24 años fue imputado el martes al mediodía como autor de las violentas agresiones perpetradas a su pareja en la localidad de San Carlos Centro. El fiscal del departamento Las Colonias, Alejandro Benítez, lleva adelante la investigación iniciada a raíz de la denuncia que presentó Marcos Barceló, el abogado que representa a la joven víctima de los hechos.

El fiscal le atribuyó a M.G. la autoría de los delitos de amenazas, privación ilegítima de la libertad calificada y lesiones graves dolosas calificadas por el vínculo, todo cometido en un contexto de violencia de género. Benítez solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva del imputado, y fue fijada para el jueves por la tarde en horario a definir. Aire de Santa Fe