Solicitan agravar la imputación contra el agresor de Florencia en San Carlos Centro

La imputación que pesa sobre M. G., el joven de 23 años detenido por un grave caso de violencia de género en la localidad de San Carlos Centro, podría agravarse en las próximas horas. El abogado Marcos Barceló, quien asiste a la joven víctima de los hechos, anticipó por Será Justicia que solicitará el cambio de figura por la tentativa de femicidio.

La joven fue revisada en un primer momento por el médico policial Eugenio Bianchi Maggi, jefe de la Unidad de Medicina Legal del departamento Las Colonias, y si bien el primer reporte dio cuenta de lesiones leves, atento a que se constataron varios hematomas en el cuerpo de la joven, el profesional advirtió la necesidad de practicar estudios complementarios para constatar consecuencias internas en el cuerpo de la víctima.

El fiscal Alejandro Benítez dispuso la detención del agresor, y en la audiencia imputativa atribuyó de manera provisoria la autoría de los delitos de lesiones dolosas graves calificadas por el vínculo, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas, ya que aún aguarda el resultado de los exámenes médicos. Además, durante la tarde del martes, luego de la imputación, Florencia debió ser trasladada a Santa Fe donde se le realizó un neumotórax en el hospital Cullen. Barceló destacó el trabajo realizado por Benítez desde el primer momento que tomó intervención en la causa, y el compromiso asumido tanto con la situación de Florencia como con la evidencia reunida para sostener los hechos. Ante esta situación, el propio fiscal no descarta agravar la imputación a Marcelo G., como lo anticipó Barceló. Una de las circunstancias que aún no fue precisada es si el imputado intentó ahorcar a Florencia. En versiones brindadas por la familia sostienen que el joven la tomó del cuello hasta hacerla desvanecer. Al ser consultado Barceló sobre si se había constatado esa agresión, el letrado sostuvo que aún no pudo tener acceso al legajo fiscal. Florencia habló este miércoles por la mañana desde el hospital Cullen, donde siguen realizándole estudios, y sostuvo que quiere dejar todo atrás y ponerse bien para volver a estar con su hijo. Además, destacó las muestras de apoyo recibidas tanto por sus vecinos sancarlinos como también de otras localidades de la provincia, que se hicieron presentes en una marcha en reclamo de justicia. Aire de Santa Fe