Quiropraxia en el Centro Médico de la Piel: Un cuidado natural de las enfermedades modernas

La vida que llevamos es muy distinta a la realizada hace tan sólo 40 o 50 años atrás. Nuestro cuerpo tuvo que adaptarse a vivir más tiempo sentado frente a pantallas, realizando gestos repetitivos con malas posturas, descansos breves (si es que existen), presiones psico-emocionales muy frecuentes, etc.

Además de todo lo que el sedentarismo conlleva (obesidad, depresión, problemas respiratorios, trastornos circulatorios, etc.), pasamos a estar horas frente a una pantalla, la cual nos hace doler la cabeza, los ojos, el hombro, la cintura y el cuello. Todo esto es el precio que debemos pagar por un cambio tecnológico que se va dando a pasos agigantados y no le da tiempo a nuestra estructura corporal a que pueda soportar tanta agresión física y emocional sin resolverlo mediante pequeñas alarmas y señales de que “algo está mal”. Estas señales que nos da el propio cuerpo, las conocemos como “síntomas” tales como contracturas musculares, migrañas, dolores, rigidez, acidez, insomnio, ansiedad, falta de fuerza y adormecimiento, etc.

La causa de casi todas las enfermedades modernas viene a consecuencia de un exceso de estrés sobre el sistema nervioso, por un sistema nervioso operando en un modo de supervivencia. Las enfermedades del siglo XXI son muy distintas de las de los siglos XIX y XX. En el pasado, las enfermedades más comunes y devastadoras eran de tipo infeccioso: tuberculosis, hepatitis, gripe, poliomielitis… Hoy en día, estas enfermedades, aunque persisten a pesar de la promesa médica y farmacéutica de erradicarlas antes de finales del siglo XX, no son las más frecuentes.

Las enfermedades que realmente están en aumento son las autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1 (pandémica en todo el mundo con más de 200 millones de casos) y son debido a que nuestro propio cuerpo genera acciones para poder sobrevivir a la presión que sufrimos constantemente en ambientes laborales, sociales, económicos y familiares.

El bombardeo constante al cerebro con información nociva provoca una respuesta autónoma y motora equivocada, que afecta adversamente al funcionamiento de los órganos, al sistema endocrino, al sistema inmunitario y al sistema locomotor, entonces es así como nuestros músculos, tendones, huesos, nervios, órganos digestivos, reproductores, glándulas y hasta los glóbulos encargados de defendernos de virus, bacterias y gérmenes, empiezan a funcionar mal conllevando tarde o temprano a cualquier enfermedad.

En esta situación de stress producido por factores químicos, traumáticos y emocionales, la capacidad del cerebro para interpretar correctamente y adaptarse al entorno disminuye enormemente. El componente sensorial del sistema nervioso está saturado. Cualquier pequeño estrés activará el mecanismo de protección, la subluxación vertebral. El cerebro sigue enviando más órdenes a la columna vertebral para subluxarse con el fin de proteger al organismo. Los patrones de estrés y subluxación se vuelven crónicos. Las subluxaciones vertebrales aumentan en cantidad y cronicidad. Más estrés, más subluxación; más subluxaciones, menos adaptabilidad… y es por esto que la quiropraxia se hace necesaria e indispensable para tener una vida sana. Los ajustes quiroprácticos sobre nuestra columna buscan lograr el correcto funcionamiento del sistema nervioso para que el cerebro pueda controlar todo el organismo y coordine adecuadamente las funciones de los demás sistemas corporales.

Por eso no sólo la quiropraxia es efectiva ante los trastornos de la columna en sí, sino que puede prevenir y aliviar muchísimos síntomas que afecten la calidad de vida. Manteniendo nuestra columna correctamente alineada aseguramos una excelente estimulación e irrigación sanguínea a nuestro cerebro, lo cual nos va a hacer más efectivos a la hora de descansar, realizar trabajos y ejecutar gestos.

