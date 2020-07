La provincia hizo retornar más de 70 vehículos a su lugar de origen en las últimas 24 horas

La provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, informa que 74 vehículos en las últimas 24 hs debieron regresar a su lugar de origen desde los distintos puestos de fiscalización que fueron instalados en los límites interprovinciales desde el comienzo de la pandemia y que se reforzaron durante este fin de semana para evitar el ingreso indiscriminado de personas a la provincia.

En este marco se llevaron a cabo 8.726 controles a cargo de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia y 74 fueron escoltados de regreso a su lugar de origen debido a que no pudieron acreditar permisos esenciales para ingresar al territorio provincial y por no haber podido superar el test de anosmia (test de olfato) que realiza el personal de Salud.

El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, informó que “estamos siendo sumamente estrictos a la hora de revisar la documentación que exhiben quienes quieren ingresar al territorio provincial, ya que tenemos muy claro que es la única manera de resguardar los logros de todos los santafesinos a la hora de contener la pandemia”.

En este sentido, Aymo afirmó que “desde el miércoles a las 17 horas que reforzamos los controles hasta hoy ya llevamos más de 300 vehículos que no han podido continuar su viaje hacia la provincia de Santa Fe por no acreditar la documentación respaldatoria o no haber superado el test de anosmia. Esto es posible porque se han incorporado 200 teléfonos que nos permiten chequear en forma inmediata las aplicaciones Covid y las declaraciones juradas, lo cual nos posibilita optimizar tiempo y recursos”.

“Vamos a seguir controlando fuertemente hasta el domingo a las 20 y reiteramos que estamos evaluando continuar con este nivel de exigencia para asegurar que quienes ingresen realicen las actividades esenciales, y de esta manera poder proteger a la población”, finalizó Aymo.