Seguirá preso el médico acusado por el abuso de dos adolescentes en San Jerónimo Norte

El juez de la IPP Leandro Lazzarini ordenó la prisión preventiva para Miguel Ángel Marchisio (de 52 años), el médico de San Jerónimo Norte acusado de abusar a dos jóvenes de 16. La medida fue solicitada por los fiscales María Celeste Minniti y Alejandro Benítez, que hicieron hincapié en el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.

Marchisio fue imputado el domingo por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”, ocurridos a finales de 2019 en el Centro de Atención Municipal (CAM) donde trabajaba. La investigación comenzó en marzo, luego de que familiares de las adolescentes radicaran las denuncias. “No me lo esperaba de este profesional, porque lo conozco, pero me gustaría que quede preso. Pienso que es un peligro para la ciudad” advirtió la mamá de una de las jóvenes al juez durante la audiencia. “Que investiguen más, no quisiera que le pase lo mismo a otra, eso es de lo que más miedo tengo”, pidió la madre de la segunda víctima.

Las menores relataron que los abusos se dieron cuando estaban a solas con el médico. Ambas coincidieron en que si bien sentían que no se podían mover, sí fueron conscientes de los tocamientos y en el caso de una de ellas, de cómo el doctor le habló al oído.

Para Lazzarini, las jóvenes presentan un “relato sostenido, espontáneo, veraz” y “no hay circunstancias que permitan ver que quieran perjudicar al médico de alguna manera”, ni ellas ni sus familias, que de hecho fueron “reticentes a la hora de dar intervención a la justicia penal”. Fuente: El Litoral