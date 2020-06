Santa Fe analiza este lunes la posibilidad de dar marcha atrás con las reuniones familiares

En pleno proceso de aceleración de la curva de contagios de coronavirus en el país y en provincias vecinas, durante la mañana de este lunes el Gobierno de Santa de Santa Fe evaluará la posibilidad de dar marcha atrás con ciertas flexibilizaciones de la cuarentena, como por ejemplo las reuniones familiares que desde hace algunas semanas están permitidas en el territorio provincial -con excepción de aquellos lugares en los fue necesario tomar medidas más drásticas ante la mutiplicación de casos-.

Así lo anunció el ministro de Gestión, Rubén Michlig, en el programa CREO, que se emite cada primera mañana en Aire de Santa Fe. Pero esto no es todo. Además, el gobierno también analizará posibles restricciones o mayores controles en el funcionamiento de bares y restaurantes. En la ciudad de Rosario, la Municipalidad clausuró nueve locales porque no respetaron los horarios establecidos. "Estamos observando un relajamiento en el cumplimiento de las normas y no dudaremos en tomar las medidas necesarias", advirtió el funcionario.

Ciertas actividades deportivas también generan preocupación en las autoridades. En este sentido, Michlig afirmó que que el gobierno está al tanto de violaciones a la prohibición de que se permitan partidos de fútbol 5. También habló de los partidos de fútbol tradicional al aire libre: "Sabemos que se están realizando y el mayor problema se da en el tercer tiempo", remarcó.

Relajamiento en las medidas de prevención

Luego de 75 días sin casos positivos de coronavirus y con la confirmación de dos enfermos cuya cadena de contagios parece haber sido controlada en la ciudad de Santa Fe, se observan diversos grados de relajamiento en los cuidados. El gobierno considera que, en gran medida, las reuniones familiares y entre amigos pueden convertirse en un factor activo de contagios, por lo que analizará la posibilidad de dar marcha atrás con estos permisos. Por el momento, la provincia continúa sin transmisión comunitaria del virus -hasta ahora las autoridades lograron determinar las cadenas de contagios de los casos detectados-, pero se sabe que es una situación volátil, especialmente ante la multiplicación de casos en Entre Ríos y Córdoba, que se suman a las zonas con mayores niveles de transmisión como Chaco, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Son tres pacientes de la localidad de Bombal, uno de Venado Tuerto y uno de Carreras. Así, Santa Fe llega a 417 pacientes diagnosticados con covid-19. El Ministerio de Salud de Santa Fe informó este domingo por la noche que se confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus en el territorio provincial. Son tres pacientes de la localidad de Bombal, uno de Venado Tuerto y uno de Carreras. Así, Santa Fe llega a 417 pacientes diagnosticados con covid-19, de los cuales 256 ya se han recuperado exitosamente de la enfermedad. Con respecto al nexo epidemiológico de los casos nuevos, se pudo determinar que cuatro de los pacientes estuvieron en contacto con casos confirmados, mientras que el caso restante (perteneciente a Bombal) se encuentra en investigación.

Las localidades que retrocedieron de fase

En los últimos diez días, la aparición de casos en poblaciones que hasta el momento no tenían registro de covid obligó a dar marcha atrás en las fases de cuarentena. Tal fue el caso de Carreras, Santa Rosa de Calchines, Helvecia y más recientemente Coronda y Desvío Arijón.

Ricardo Ramírez, intendente de Coronda, durante la conferencia en la que anunció un retroceso en las flexibilizaciones de la cuarentena por coronavirus.El Gobierno nacional publicó este lunes la prórroga por 48 horas del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" para gran parte país y luego su continuidad entre el primero y el 17 de julio. Mediante el Decreto 576/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno prorrogó el distanciamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio. Entre estas zonas aparece la provincia de Santa Fe. "Durante la vigencia del 'distanciamiento social, preventivo y obligatorio' las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional", recordó el gobierno. Fuente: Aire Digital