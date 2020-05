Volver a Casa: Se encuentra disponible el formulario para santafesinos y santafesinas que estén fuera y quieran regresar a la provincia

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Gestión Federal, informa que se encuentra disponible en la página web el formulario online destinado a santafesinos y santafesinas que estén fuera y quieran regresar a territorio provincial. Al mismo accederán ingresando a https://aswe.santafe.gov.ar/volver_a_casa/.

En este registro deben inscribirse las personas santafesinas que se encuentren fuera de sus domicilios habituales, que es el que figura en el DNI, a excepción de que pudieran acreditar que aquel ha variado, mediante documentación fehaciente. Luego, la Secretaría de Gestión Federal, autoridad de aplicación, deberá aprobar o desestimar las solicitudes fundadamente y de conformidad con la capacidad de ingreso diario, en condiciones de seguridad sanitaria, comunicando la decisión a los solicitantes.

Cabe mencionar que la provincia informará diariamente a Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir de este martes 5 de mayo, la nómina de personas para cuyo desplazamiento presta conformidad, a través de una nota suscripta por la autoridad de aplicación, solicitando asimismo, la emisión del “Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual”.

Una vez recibida la información completa, la autoridad nacional habilitará la emisión del “Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual”, que la provincia deberá remitir a los interesados, siendo éste el único permiso de circulación necesario para trasladarse desde su lugar de origen hasta su lugar de destino, que tendrá una vigencia de noventa y seis (96) horas computadas a partir de su emisión y que podrá ser utilizado por única vez.

Respecto a la forma de regreso a la provincia, la Secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino, recalcó que “esto es para los casos que posean un vehículo particular o familiar. Para aquellos casos que no cuenten con vehículo que los pueda ir a buscar, estamos articulando con el Ministerio de Transporte de la Nación y con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) distintos transportes habilitados a nivel nacional para poder circular. Es por ello que solicitamos a cada uno nos informen si cuentan con vehículo o no para su regreso y en los casos negativos nos contactamos de manera particular para informarles que transporte o vehículo sale tal día de la provincia o lugar donde se encuentra”. En estos casos deberán tramitarlo en gestió[email protected]

Esta disposición, es loable señalar, que se da en el marco de la resolución conjunta del Ministerio de Transporte y del Interior de la Nación mediante la cual se aprueba el procedimiento para autorizar el traslado excepcional de las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un domicilio diferente al de su residencia habitual y deseen regresar a través de vehículos particulares a sus hogares.