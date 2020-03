"Seguimos esperando y estamos en riesgo"

Ante la imposibilidad de efectuar la normal prestación de los servicios públicos y en el marco de la emergencia sanitaria vigente, el Intendente del Gobierno de San Carlos Centro Juan José Placenzotti, radicó una nueva denuncia sobre los hechos provocados por personas extrañas a nuestra comunidad, acompañadas por un reducido número de empleados municipales que no permitieron la salida de los vehículos y maquinarias o los retuvieron en la vía pública impidiendo de esta manera el ejercicio del derecho a trabajar de la inmensa mayoría de los empleados municipales que desean cumplir con su obligación pública.

En la denuncia se describe que el día 17 de Marzo de 2020 a las 16.55 horas, un Inspector Municipal se acerca al Corralón para retirar su motovehículo y cumplir con sus obligaciones laborales y en ese instante se apersonan los empleados municipales GABRIEL PODDA, HUGO BECKER y JUAN CARLOS GODOY , los cuales le impidieron salir a realizar sus tareas habituales. Anoche, siendo las 21.55 horas, los choferes de los camiones que realizan la recolección de residuos domiciliarios, se aprestaban a retirar sus vehículos del Corralón Municipal para comenzar con sus tareas habituales y los empleados municipales GABRIEL LENCINA, FLORENTINO LENCINA, LUIS PEREZLINDO, HUGO PÉREZ y ANDRÉS MARTÍNEZ se lo impiden. En el día de hoy, a las 06:10 horas, al presentarse los agentes municipales a retirar los vehículos para la prestación del servicio de recolección de residuos en el Taller Mecánico ubicado en calle Suchón 449, los empleados municipales ANDRÉS MARTÍNEZ, HUGO PÉREZ, GABRIEL LENCINA, MAURICIO GABBARINI, DARÍO SALATE, JUAN CARLOS GODOY, ENRIQUE GODOY, junto a 4 desconocidos que no residen en nuestra ciudad, les impiden salir a cumplir con sus tareas habituales. Simultáneamente en la Estación Elevadora Nº 4 ubicada en 13 de Mayo altura del 1100, el empleado municipal GABRIEL PODDA junto a un desconocido que no reside en la ciudad, a bordo de un vehículo Volkswagen Suran, color blanco, dominio OFQ 566, impiden la salida a quienes se aprestaban cumplir con sus tareas habituales. Además, siendo las 07.35 horas, en calle Sarmiento entre Wuthrich y Suipacha, ANDRÉS MARTÍNEZ, GABRIEL PODDA, DARÍO SALATE, GABRIEL LENCINA, HUGO ROMERO, HUGO MORETTI, ENRIQUE GODOY y un desconocido que no reside en nuestra ciudad, a bordo de dos vehículos, un Chevrolet Aveo, color champagne, dominio KEC 763 y un Peugeot 208, color rojo, dominio AD 142 XN, interceptan a un camión del municipio que estaba prestando el servicio de recolección de residuos domiciliarios y obligan a detener su marcha, impidiendo que continúen con el trabajo.

En el texto de la denuncia se hizo expresa constancia que ante la gravedad de la emergencia sanitaria, el impedir por la fuerza el ejercicio del derecho a trabajar para concretar las tareas de recolección de residuos domiciliarios, ramas, malezas y escombros y prestar los servicios de riego, barrido y desmalezado, entre otros, atenta contra las condiciones de higiene y salubridad, que tenemos la obligación de preservar, poniendo en serio riesgo la salud y seguridad de toda la comunidad.

Los sancarlinos seguimos aguardando que la Justicia y las autoridades policiales aseguren el derecho a trabajar, la salud e higiene de la población y accione sobre la patota municipal.