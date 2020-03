En esta ocasión, Argentino recibirá a los planteles de Colón de San Justo.

La grilla de los partidos: Sub 14 jugará a las 14:00 hs., Sub 16 a las 15:00 hs., Primera a las 16:30 hs., Sub 19 a las 18:00 hs. y reserva a las 19:30 hs.