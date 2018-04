Muestran a policías de Esperanza durmiendo arriba del patrullero y bajo un árbol

En el caso que nos ocupa, vecinos de la Costanera santafesina fotografiaron y filmaron a dos efectivos de la Jefatura de Las Colonias descansando a la sombra de un árbol y arriba de la camioneta que provee el Estado.

En ningún momento se inmutaron, es más, el acompañante hasta reclinó el asiento y durmió en una especia de cama… El material de viralizó este viernes y tanto las autoridades de la Unidad Regional XI como el Ministerio de Seguridad tomaron cartas en el asunto y se esperan novedades respecto a las sanciones que recibirán estos uniformados.

Flaco favor le hacen a la imagen de la fuerza situaciones como estas en un contexto de creciente inseguridad, pero también se debería investigar, sin que sea un justificativo a esta grosera irresponsabilidad, si esos policías como tantos otros no llegan a esa vergüenza debido a que en las jornadas de descanso, como el dinero no les alcanza, reciben de parte del gobierno el pago de “horas extraordinarias”, con lo cual se busca que exista mayor presencia en las calles, pero a un alto costo, porque entre esas extras y los adicionales en entidades bancarias o el peaje, por ejemplo, muchos efectivos no descansan bien, lo que redunda en un problema para todos.

Se los debe sancionar, sí, porque es inaceptable que funcionarios públicos actúen de esa forma; pero también se requieren análisis y medidas más profundas, porque estamos lejos de la policía capacitada y bien paga que deberíamos tener. Fuente: Esperancino.com.ar