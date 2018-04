Buscan darle impulso a las viviendas del Barrio San Roque en San Carlos Norte

"A las viviendas no se le hicieron más que una hilada de ladrillos por año. Hace 8 años que comenzó el expediente y todavía ni se techaron las unidades habitacionales”, así se refirió el presidente comunal de San Carlos Norte Víctor Cavallero, sobre la situación de las casas ubicadas en el Barrio San Roque.

“Estamos trabajando fuertemente en las siete viviendas de autoconstrucción y como estuvo parado y nunca se movió. A partir de que comenzamos a aportar recursos desde la comuna, nos certificaron por primera vez la obra -unos 40 mil pesos-. En apenas cuatro meses se avanzó muchísimo”, destacó el Jefe Comunal.

En este sentido agregó que el próximo mes “si todo viene bien con la certificación ya estaríamos con todas la viviendas a la misma altura, y una vez que giren los recursos estaríamos comenzado a techar las unidades habitacionales”, puntualizó.

Cavallero manifestó que es un sistema muy duro, dado que si se hubieran hecho los trabajos bien en los años anteriores -con actualización de costos y certificaciones al día-, “hoy estaríamos recibiendo unos 120 mil pesos y no 40 mil como nos dieron hace poco, para esas siete viviendas”.

El presidente comunal de San Carlos Norte precisó que se trata de un tema social muy grande en la localidad. “Tiempo atrás generó muchos antagonismos, dado que se usaba como clientelismo: yo te doy la casa y vos después votame. Así se manejaba acá. Nos se buscaba el perfil de la familia, si sabían construir, no es un sistema justo”.

Cavallero aclaró que de las seis viviendas del Plan Lote Propio se perdieron cinco. “Y una estamos luchando para que se actualicen los montos. Falta que se liberen los recursos y se actualice: el primero será de 90 mil y luego hasta 600 mil pesos. En 8 años sin actualizarse así es imposible”, puntualizó.

Por otra parte el funcionario comunal manifestó que hasta no finalizar este plan, San Carlos Norte no puede acceder a nuevas unidades habitacionales. “Tenemos vecinos con asignación del Plan Lote Propio y no se puede hacer nada. Nos impide solucionar en parte el déficit habitacional que padece el pueblo”, agregó.

Fuente: El Cronista de Las Colonias