Este lunes habrá asueto para la administración pública provincial

Lo estableció, por decreto, el gobernador Miguel Lifschitz. No obstante, se garantiza la prestación de los servicios esenciales y de la seguridad pública.

Mediante el Decreto 0866, el gobernador Miguel Lifschitz estableció el asueto para el próximo lunes 30 de abril que alcanza a todo el personal de la administración pública provincial. No obstante, el documento insta a que se arbitren las medidas necesarias a los fines de garantizar los servicios esenciales y la seguridad pública.

La medida se fundamenta en lo estatuido por el Decreto Nacional N° 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos. Del mismo modo, considera lo estipulado por la Ley Nacional N° 25.997 y su modificatoria, que declara de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país.

En ese sentido, se recuerda que la Ley N° 27.399 establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. En esa norma, se inscribe como día no laborable con fines turísticos, el 30 de abril de 2018.

No laborable

Por decisión del Poder Ejecutivo, el lunes 30 de abril será día no laborable como puente turístico antes del feriado del martes 1º de mayo -Día del Trabajador-. Esa decisión del Gobierno deja la puerta abierta para que dependa de las empresas si lo tratan o no como un feriado.

Según una encuesta nacional realizada por PWC entre 135 compañías y publicada por el diario El Cronista, algo más de la mitad (el 54%) ya decidió que otorgarán licencia a sus empleados como si fuera un feriado.

En la otra punta, casi dos de cada cinco firmas (el 38%) ya definieron que sus empleados deberán concurrir al trabajo y cumplir las ocho horas de cualquier jornada normal.

Una porción mínima (el 3%) definió una jornada reducida.

Y un 16% aún está evaluándolo (el total da más del 100%; PWC aclaró que hay firmas que informaron distintas modalidades para el personal administrativo y los trabajadores de planta).

Fuente: Gobierno de Santa Fe - Cronista.com