"Hay dos camionetas para recorrer todo el departamento Las Colonias"

Cada vez son más seguidos los casos de abigeato y cuatrerismo en diferentes localidades de Santa Fe. Un caso más emblemático que preocupa y mucho a la zona es el del departamento Las Colonias donde los casos se multiplican y no llegan respuestas por parte de las autoridades políticas ni policiales. Es un caso que alarma ya que se trata de animales que tras ser carneados entran en un mercado negro donde las normas sanitarias son nulas. En muchos casos estos animales ni siquiera están vacunados y las posibilidades de transmisión de enfermedades al ingerir esta carne son muchas.

En diálogo con LT10 Danilo Steffen presidente de la Sociedad Rural de Las Colonias explicó que el tema “es alarmante,los casos crecen, pero las respuestas no llegan”. Por otro lado destacó que “la mayoría de los casos se dan en una zona específica que es en Colonia San José, San Agustín y San Carlos y que han pedido colaboración a la policía zonal”. Pero luego aclaro: “El tema no es simple ya que las solución fue cuatro autos prestados de la Policia a la Guardia Rural Los Pumas con quince oficiales en el horario de 22 a 6 de la mañana para todo el departamento. Es imposible que quince personas puedan patrullar todo el departamento. En algunos casos patrullan caminando”.

Por otro lado explicó que “los vehículos en los que se trasladan son dos camionetas que funcionan gracias al aporte de los vecinos”.

¿Dónde va la carne robada?

Con respecto al destino final de los animales carneados en los campos, Steffen explicó que constantemente se visita a las carnicerías y los frigoríficos exigiendo los certificados correspondientes pero, a pesar de la incesante búsqueda todavía no hubo buenos resultados. No se encontró nada. Por otro lado destacó que por las noches se hacen controles a vehículos en caminos oscuros pero no han podido dar con los cuatreros.

Consultado acerca de las responsabilidades, Steffen explicó que sería bueno desviar los cuestionamientos hacia la Guardia de Los Pumas y mirar un poco más el trabajo de los funcionarios que son los que realmente tendrían que estar preocupados ya que no dan los elementos necesarios a la Policía para que hagan su trabajo. Se hace lo que se puede con lo que está al alcance.

NUEVOS CASOS DE INSEGURIDAD RURAL En los últimos siete días en las localidades de Franck, San Agustín y Col San José, Dto. Las Colonias, se han encontrado más de 10 animales carneados. Los productores se sienten solos, desprotegidos. La situación es preocupante. Fuente: LT10