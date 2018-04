Liga Santafesina: Triunfo de Argentino San Carlos

Fútbol de Ligas dijo presente en San Carlos, donde Argentino obtuvo su 2° triunfo consecutivo al superar 2 a 0 a Ateneo Inmaculada. El equipo sancarlino marcó la diferencia en el primer tiempo. A los 34 minutos, primero, con una muy buena definición de zurda de Federico Boasso. El segundo llegó a los 44, con un cabezazo de Joaquín Latuf luego de un centro de Boasso por izquierda. Claudio Cenci había tenido la chance de convertir el primer tanto desde los doce pasos cuando el partido recién comenzaba, pero el arquero Fantín atajó su remate. La visita intentó descontar durante el segundo tiempo pero el Tino se defendió bien, al punto que Leiva no tuvo demasiado trabajo.

Argentino consiguió su segunda victoria en el torneo. Por su parte, Ateneo cayó después de 16 presentaciones. Curiosamente, su última caída había sido en San Carlos el 30 de septiembre del año pasado, también por 2 a 0 frente a los dirigidos por “Pancho” Ferrero.



Esta es la síntesis del compromiso:

Argentino San Carlos (2):

1- Luis G. Leiva (capitán), 2- Iván Salzmann, 3- Rodrigo Núñez, 4- Bruno Gómez, 5- Franco Martínez, 6- Pablo Bernia, 7- Franco Rolón, 8- Matías Martínez, 9- Claudio Cenci, 10- Federico Boasso y 11- Joaquín Latuf.

Suplentes: 12- Patricio Burrotti, 13- Matías Saretto, 14- Mauro Vázquez, 15- Franco Ermacora y 16- Francisco Godano.

DT: Raúl Francisco Ferrero.

PF: Matías Osta.

Cambios: Ermacora x Cenci y Vázquez x Rolón.

Ateneo (0):

1- Marcos Fantín, 2- Martín Degrave, 3- Francisco Toniollo (capitán), 4- Justo Rodríguez, 5- Nicolás Toniollo, 6- Federico Martini, 7- Emiliano Bernal, 8- Agustín Somaglia, 9- Pablo Morgans, 10- Lucas Rostang y 11- Rodrigo Gianone.

Suplentes: 12- Ignacio Lovera, 13- Santiago Lovera, 14- Agustín Oliver, 15- Emiliano Manzur y 16- Lautaro Riaño.

DT: Alfredo Di Pancracio.

PF: Ariel Grande.

Cambios: Riaño x Rostang, Manzur x Somaglia y Oliver x N. Toniollo.

Goles: PT 34’ Federico Boasso (Arg) y 44’ Joaquín Latuf (Arg).

Incidencias: PT 8’ Marcos Fantín (At) le atajó un penal a Claudio Cenci (Arg).

Árbitro: Lucas Muga.

Asistentes: Diego Blanco, Fernando Acosta y Pamela Rosales.

Reserva: Argentino SC 0 – Ateneo 1.

Hubo 2 partidos suspendidos porque las canchas no estaban en óptimas condiciones: El Cadi vs. La Salle, en San José del Rincón; y El Pozo vs. Pucará, en La Vuelta del Paraguayo. En cuanto al resto de la jornada, lo más destacado fue el triunfo de La Perla sobre Gimnasia (2-0) que lo posiciona como único líder del campeonato. Estos son todos los resultados del sábado:

• Argentino SC 2 – Ateneo 0

• Colón SF 1 – Sportivo Guadalupe 1

• Unión 1 – Sanjustino 2

• Cosmos 1 – UNL 1

• Banco 0 – El Quillá 2

• Colón SJ 4 – San Cristóbal 0

• Gimnasia 0 – La Perla 2

• Newell’s 4 – Ciclón Racing 3

• El Cadi – La Salle (suspendido)

• El Pozo – Pucará (suspendido)

Fuente: Fútbol de Ligas